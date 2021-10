«¿Qué hago si me lo pones en bandeja?», le ha lanzado el torero a su compañera en ‘Secret Story’. La química entre ellos crece por momentos.

A medida que avanza la emisión de ‘Secret Story‘, José Antonio Canales Rivera y Cynthia Martínez se acercan cada vez más. La semana pasada, el torero y la joven no ocultaban la química que existe entre ellos. El diestro reconocía ante toda España que siente una enorme simpatía por la azafata. La considera «una chica entrañable, súper correcta, muy ambiciosa, con ganas de hacer cosas y estamos creando algo». Ella, por su parte, le pedía perdón ante las cámaras si al destapar su affaire de una noche y contarlo en televisión lo había perjudicado. «Creo que debemos tener una conversación. O no. quiero pedirle perdón si en algún momento te he causado algún dolor», decía.

Tanto buen rollo y tanta armonía daba pie incluso a que el diestro se planteara la posibilidad de echarse atrás en las acciones legales que ha tomado contra ella. «Tenemos una conversación pendiente y si podemos llegar a un acuerdo común tocará hacerlo. No quiero hablar más del tema. ¿Que le vamos a buscar una solución? No me importaría», sentenciaba.

Dicho y hecho. El gaditano está tan en son de paz con Cynthia que de la indiferencia inicial dentro de la casa de Guadalix -con demanda judicial en trámite de por medio- ha dado paso a un flirteo sin tapujos. Prueba del descarado tonteo entre ambos ha sido la charla protagonizado cuando Cynthia le ha pedido a su compañero que se animara a bailar. «Me lo vas a dar todo, ¿a qué sí?», le decía. «Bueno, te lo voy a dar casi todo», le contestaba él.

La reacción de Cynthia era pícara. Ante este sugerente comentario, lo miraba cómplice. Y el andaluz seguía calentando el ambiente con unas palabras que aumentaban aún más el buen ‘feeling’ entre ellos. «¿Y qué hago si me lo pones en bandeja?», espetaba el matador.

A estas alturas de la película, Antonio Canales y Cynthia ya no temen ocultar lo que hay entre ellos. De momento, la sintonía no ha ido a más. Pero todo podría suceder. El sobrino del desaparecido Paqurri ha confesado que se ha llevado una agradable sorpresa al convivir con la que fue su amante durante una noche: «La sorpresa ha sido encontrarme a una persona que me cae genial, no puedo decir otra cosa».

Cynthia habla de su relación con Canales Rivera: «Ha pasado a ser una amistad»

Cynthia, por su parte, se ha sincerado sobre Canales Rivera. «Lo estoy conociendo aquí y al final es verdad que se podía haber creado una relación cordial de compañeros, sin más, pero no. No hemos tenido diferencias a la hora de hablar. No solo ha sido una convivencia cordial. Ha pasado a ser una amistad dentro de la casa. Desde su punto de vista entiendo lo que él haya querido hacer en todo momento», destacaba.

Y aunque la joven asegura «estar enamorada hasta las trancas» de su novio, con el que se «casaría», la puerta a una amistad con Canales Rivera no está cerrada. «Ha sido una grata sorpresa conocerte dentro de la casa. Que estés aquí no significa que seas una planta. La madurez que tienes es muy importante. Ya veremos a ver lo que pasa», le ha dicho.

Cynthia tiene muy buen concepto del diestro. «Creo que tiene súper buen fondo. Hemos llegado a un punto de inflexión por que hay buen fondo centro de cada uno», ha destacado. «Tiene un gran corazón».

Cynthia asegura tener muy buen concepto sobre el torero

Atrás parece haber quedado el vendaval de titulares que protagonizó Canales Rivera cuando Cynthia apareció en escena para contar con todo lujo de detalles cómo este tonteaba con ella a través de Instagram. Y cómo, tras pasar una noche juntos, ella se quedó con los calzoncillos que el andaluz se había olvidado en el hotel donde pernoctaron durante apenas unas horas.

La irrupción de Cynthia en televisión provocó el escándalo y la consecuente ruptura de Canales Rivera con su novia, Isabel Márquez. La empresaria toledana decidió romper de inmediato tras conocer la infidelidad de su pareja. Tiempo después decidieron darse una segunda oportunidad. Pero rompieron nuevamente antes de que él entrara en el ‘reality’ de Telecinco.