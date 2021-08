Tras darse a conocer la ruptura entre la joven y su novio, esta ha protagonizado una bronca con el colaborador de ‘Sálvame’.

Una de las noticias de la semana es la ruptura entre Alejandra Rubio y Álvaro Lobo se les acabó el amor de tanto usarlo. La hija de Terelu Campos y su ex han puesto punto y final a su idilio, pero han terminado de mutuo acuerdo y sin malos rollos entre ellos. Ha sido uno de los temas de debate en ‘Sálvame‘. Los colaboradores charlaban sobre la decisión de la joven de emprender un nuevo camino como soltera y decir adiós a la convivencia con el que ha sido su pareja hasta la fecha. En un momento de la conversación, Rafa Mora quiso llamar en directo a la nieta de María Teresa Campos.

La bronca de Alejandra a Rafa Mora en ‘Sálvame’

El valenciano informaba al director del programa que tenía a Alejandra Rubio al otro lado del teléfono. Este le indicaba que pusiera al altavoz para que la audiencia pudiera escuchar su testimonio. «Alejandra lo mejor es que respondas tú, para que no digan que me lo estoy inventando…», le decía a Alejandra. Fue entonces cuando la colaboradora de ‘Viva la vida’ reaccionó, cabreada. «¿Pero qué haces? ¡No, no, no! ¡Adiós, adiós!», le decía al valenciano. De inmediato, colgaba y dejaba a Rafa Mora sin palabras.

Después de darse una segunda oportunidad tras una grave crisis sentimental porque atravesaron en el verano de 2020, Alejandra y Álvaro Lobo. Los motivos que originaron la ruptura tienen que ver con sus respectivos trabajos. Ella, cada vez más centrada en su trabajo en el programa de ‘Emma García’. Él, por su parte, volcado en su trabajo como DJ. Pocos proyectos les unían y finalmente decidían tomar rumbos separados. Una determinación que tomaban hace unas semanas, aunque no ha sido hasta estos días cuando el joven se ha llevado sus pertenencias del domicilio que compartían en Madrid.

Alejandra Rubio: «Estoy viviendo mi vida feliz»

«Menos mal que se ha acabado bien y nos llevamos fenomenal. Él sabe que siempre estaré para lo que me necesite. Estoy viviendo mi vida feliz, fue algo que se tenía que hacer ya», ha contado la colaboradora. Asimismo, ha dejado claro que en su ruptura no ha habido terceras personas. La hija de Terelu Campos ha sido muy clara y ha asegurado que es muy joven para cerrar las puertas al amor, por lo que no descarta en el futuro iniciar un nuevo romance. Sobre una posible reconciliación -la tercera- solo queda esperar a si se producirá finalmente o en esta ocasión es la definitiva.