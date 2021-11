La última vez que lo vimos en un programa de televisión fue concursante en ‘Mask Singer: adivina quien canta’, el concurso musical de Antena 3. Desde entonces, no hemos tenido mucho rastro de Máximo Huerta. El que fuera Ministro de Cultura y Deporte durante siete días hasta su dimisión, dejó aparcada su carrera en televisión para dedicarse a la política. Algo que no le salió del todo bien. Por ese motivo, quiere volver a sus orígenes y, tras varios intentos fallidos en la pequeña pantalla, vuelve a probar suerte. Tras decir adiós a su cargo gubernamental, regresó a su faceta periodística desde julio de 2019 hasta marzo de 2020, presentando el programa de televisión A partir de hoy en La 1 de TVE. Después fue ‘Mask Singer’ y ahora… ¿qué viene ahora?

El que fuera Ministro tiene en mente nuevos planes en televisión

Máximo Huerta ha desvelado que ha recibido una llamada telefónica, ¿de qué se trata? Con una original fotografía en la que aparece cogiendo un teléfono de antaño, imagen realizada por el fotógrafo Nacho Uve, el periodista da una buena noticia: su regreso a la tele. «He recibido LA LLAMADA …del director de @apunt_media TV 📺 Tic tac tic tac tic tac tic 🔔«, dice en su perfil social. Todo parece indicar que Máximo Huerta será el encargado de dar las Campanadas en la televisión autonómica valenciana. Así mismo lo adelantaba ‘Fórmula TV’ y ahora él da las pistas sobre este momento.

Y es que si nos fijamos en las palabras escritas y en los emoticonos utilizados, ha elegido una campana para ponerle el broche a su texto. Además, ha compartido unas imágenes junto a los compañeros de A punt, en la que aparecen ataviados con ropa de fiesta y con el correspondiente cotillón de fin de año. ¿Veremos al ex ministro dando las Campanadas? En el caso de que fuera que sí, ¿quién sería su compañera o compañero?

Máximo Huerto, fichaje de la televisión autonómica valenciana, A punt

Tal y como adelantaba el citado medio, la cadena autonómica valenciana habría apostado por Máximo Huerta y Álex Blanquer como nuevos presentadores después de que en los últimos años repitieran Carolina Ferre y Eugeny Alemany. De momento, ellos no lo han oficializado pero a juzgar por los últimos movimientos tanto del perfil de Máximo como de la cadena, estarían a punto de hacerlo.

No sería la primera vez que trabajaría con la cadena autonómica valenciana. Y es que durante este año 2021 ha participado en tres capítulos de la serie de L’Alqueria Blanca (en castellano La Alquería Blanca) dando vida al Juez Varela. La serie todavía no se ha emitido y está previsto que se haga para el próximo año debido a que aunque inicialmente estaba previsto para este año, los presupuestos no le permitían que fuera así. Sin embargo, tenemos muchas ganas de verlo en el papel de actor.