Fani ha conocido a su «cuenta pendiente» en el primer programa de ‘La última tentación’. Julián y ella tendrán que convivir durante las próximas semanas

Fani y Christofer, Lucía e Isaac, Lester y Patri, Andrea y Roberto, así como Mayka y Alejandro ya se encuentran disfrutando de su paso por República Dominicana. Estas cinco parejas ponen de nuevo a prueba su amor con ‘La última tentación’, la secuela de ‘La isla de las tentaciones’, donde ya participaron. Ahora, tendrán que enfrentarse a su cuenta pendiente en una villa mientras su pareja está desde la otra visionando todo lo que pasa. De momento, será Cristofer quien esté pendiente de lo que pasa en la otra cosa entre Fani y su «cuenta pendiente». Pero, ¿quién es?: Julián. El cantante valenciano también tentador de la primera edición donde participó la pareja. A pesar de que en un principio hubo un acercamiento entre él y Fani, esta terminó decantándose por Rubén. A partir de entonces, mantuvieron un tira y afloja que todavía sigue dando mucho de lo que hablar.

Fani y Julián se han reencontrado entre dardazos y pullas

Y es que el reencuentro entre Fani y Julián no ha sido nada fácil y hemos vivido momentos muy tensos. Hay que recordar que durante la primera edición, el valenciano le confesó a Fani que le atraía y, según ella, fue demasiado insistente. No se llevaron bien el resto de la estancia y Fani acabó echándole del programa. Una vez en España, Julián habló mal de la novia de Christofer, según ha contado ella en más de una ocasión y él ha desmentido. Por este motivo, su cara a cara ha sido de lo más tenso. Tanto que hasta Sandra Barneda ha tenido que pedirle a la novia de Cristofer que se relajara y se sentara en su sitio. “No me levantes la mano, no soy tu novio”, le ha dicho Julián a Fani.

Unas palabras que han hecho explotar a ella: “Más quisieras ser tú la mitad de buena gente que es él. Tú eres malo, vas a hacer daño”. A pesar de este primer encontronazo, Julián ha dejado claro que no tiene ningún problema en hablar con ella y acercar posturas, ella se niega rotundamente. “Vas a hablar con la pared o con la palmera, conmigo no”, le ha espetado ella.

Fani ha terminado llorando tras su monumental bronca con su «cuenta pendiente»

Ambos se han marchado de la hoguera por separado y en el coche que les llevaba a la isla han vuelto a tener un encontronazo. Y también en la villa. Para Fani, él ha llegado muy altivo y con muy mala educación. Por este motivo, la concursante ha explotado: «La estrella soy yo y el estrellado eres tú, ¡ridículo!”. Tras su bronca, Fani y Julián todavía estaban solos en la villa cuando Fani se puso a llorar. Poco después, ya han llegado el resto de concursantes que han tranquilizado a la novia de Cristofer.