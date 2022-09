Este lunes ha dado comienzo la séptima edición de ‘MasterChef Celebrity 7’. Un concurso que cuenta con la participación de numerosos rostros conocidos. Uno de ellos es Norma Duval, que ha sido la primera en protagonizar un rifirrafe con uno de sus compañeros: Lorena Castell. Sus diferencias han surgido delante de sus compañeros y de los tres jueces, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, cuando valoraban el trabajo del equipo azul -del que ambas formaron parte- en la primera prueba de exteriores. «Perdona que te diga, pero en tú en nuestra parte no hiciste nada. ¡Nada de nada!», le ha espetado la artista.

Vídeo: Televisión Española

«¿Soy yo o mi equipo se me está echando ahora encima?», decía una sorprendida Lorena al escuchar a Norma Duval. «Lo siento, pero hay que ser claros. Tú de capitana, nada de nada. Y en lo que hizo María, tampoco hiciste nada», replicaba Duval. La tensión aumentaba por momentos. «Primero, me parece que está fuera de lugar que me hables de esta manera cuando yo en ningún momento me he nombrado capitana», alegaba la joven.

«Aquí hay que decir las cosas, porque callarse al final supone un dolor de estómago», insistía Norma Duval, dispuesta a hacer justicia. La aludida le ha contestado, nerviosa: «¿Me dejas hablar un segundo? Porque has empezado a decir cosas como atacándome que no tienen ningún sentido». La vedette se mantenía firme: «He dicho la verdad. A lo mejor otra piensan otros y no lo dicen, pero yo sí lo digo».

La bronca alcanzaba su momento culmen cuando Lorena Castell le ha dicho a su compañera: «¿Te callas o no te callas?». Norma Duval ha soltado: «¡Pues no me callo, ¿qué te parece»?. Al final Pepe Rodríguez ha intervenido: «Chicas, chicas: las dos. ¡Paz, paz!».

Colaboradora habitual de los canales de Atresmedia, Lorena Castell ha sido una de las participantes de la segunda edición de ‘El desafío’, emitida entre marzo y mayo de este año en Antena 3. Ha trabajado como presentadora, cantante empresaria, hostelera y, curiosamente, como vedette. La misma profesión a la que se ha dedicado toda su vida Norma Duval. Habrá que seguir viendo las próximas entregas de ‘MasterChef Celebrity’ para comprobar si tras lo sucedido ambas logran superar este incómodo percance. O si, por el contrario, la enemistad perdurará a lo largo del talent culinario de la cadena estatal.

Además de Norma Duval y Lorena Castell, la séptima edición de ‘MasterChef Celebrity’ cuenta la participación de los siguientes rostros conocidos: Patricia Conde, Pepe Barroso, Isabelle Junot, Fernando Andina, Manu Baqueiro, Nico Abad, Daniela Santiago, Xavier Deltell, María Escoté, Emmanuel Esparza, Eduardo Rosa y Ruth Lorenzo.