«Desde septiembre que ya no están en la casa, el casero lleva reclamando las mensualidades. Lo que más le ha molestado al propietario es que le han llegado ahora facturas impagadas de luz, de agua, de gas …», explicaba José Antonio León. Belén Esteban se ha quejado de que Laura Fa llamara morosa a Raquel y Kiko Matamoros le ha recordado que fue ella la primera en ponerle ese cartel al revelar que la ex del desaparecido Chiquetete le debía dinero.

«No, Gema, no estamos diciendo eso», le ha respondido Jorge Javier. «Cuidado, ¿Quién debe dinero a Hacienda?», añadía, haciendo referencia a Kiko Matamoros. «Lo está pagando?», insistía el presentador. «Vamos a ver, la teoría del ‘y tú más’ aquí no sirve». Gema defendía sus argumentos: «Aquí jugamos a esto todos los días». Pero el de Badalona no se quedaba satisfecho: «Eres muy procuradora, de verdad. Bájate del pedestal, que eres muy pesada», continuaba. «Ya está… seguimos manipulando», decía la colaboradora.

«Raquel no ha pagado, ¿no? Pues ya está. Lo que hagan los demás en este caso… No enfanguemos el debate que parecemos el Congreso de los Diputados», le ha pedido Jorge Javier a Gema. Esta le replicaba: «El que no ha estado pagando ahora es su marido…. El titular no es ese».

«Actúas como la oposición, actúas como Pablo Casado»

La riña aún estaba lejos de terminar. Jorge Javier había cogido carrerilla y seguía dedicando reproches a su colega: «Es que actúas como la oposición, actúas como Pablo Casado y mira cómo ha acabado. Eres absolutamente relacionista siempre». Gema no se quedaba callada: «La diferencia es que a mí no me da miedo».

«Tu posición en el programa es no, no, no. Negacionismo, siempre. Es absolutamente negacionista siempre», añadía Jorge Javier. «Y mientras me lo permitan lo seguiré siendo», ha rematado Gema.