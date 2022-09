Mucho se está analizando la victoria de Giorgia Meloni, líder de Hermanos de Italia, la ultra derecha italiana, que está muy cerca de formar gobierno, para temor de muchos que ven cómo se está radicalizando la sociedad. Pero los análisis que se están haciendo son todos en clave política y alguna que otra pieza sobre la faceta personal de la nueva mujer de hierro de la política internacional. Sin embargo, más sorpresa ha causado en nuestro país al relacionarse su nombre con uno muy popular en los platós de Telecinco, más por polémicas que por méritos. Se trata de Aída Nízar, que mantuvo una fuerte discusión con Giorgia Meloni, terminando gritándose y acusándose mutuamente en televisión. Un momento que forma parte ya de la cultura televisiva y que ahora está dando mucho que hablar en las redes sociales tras la ascensión de la política a posible primera ministra de Italia.

El encontronazo entre Giorgia Meloni y Aída Nízar tuvo lugar en 2019, en el plató del programa italiano ‘Live’. El motivo de su disputa fue la afición de la polemista española de darse baños homenaje en fuentes italianas como la Fontana de Trevi o la Fuente de los Cuatro Ríos. La futura primera ministra de Italia criticó que se tratase con tan poco respeto estos monumentos de la ciudad de Roma, a lo que Aída Nízar respondió echándole en cara haber “destruido el Ministerio de la Juventud”.

“¡Que se vaya a bañarse a las fuentes españolas!”, le decía la política cabreada por ser interrumpida constantemente por Aída Nízar en su discurso. Así, la concursante de numerosos realities de Telecinco contraatacaba demostrando que es capaz de hablar diversos idiomas, como el inglés o el español, además del italiano que está siendo la lengua empleada durante su disputa. “Puedes hacerlo en inglés, puedo contestar, no tengo problema”, decía en inglés, para después seguir en su lengua natal al recordarle que “hablo español, si quieres hablo también en español”.

“¿Ah, sí? Por lo menos has hecho algo en la vida”, le espetaba Giorgia Meloni molesta, para recibir una respuesta contundente de Aída Nízar, que se propone como ejemplo a seguir: “¿Sabes por qué dejé la política, cosa que deberías hacer tú también? ¡Porque no hago Photoshop en mi Instagram, tesoro!”. Todo, a voz en grito. Ahora esta bronca pública cobra fuerza en España y es que en las redes sociales no olvida nunca y menos si se trata de una polémica jugosa.