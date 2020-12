El cantante ha cambiado su cara cuando David Broncano ha hecho algunas bromas sobre Eva González, protagonista del último videoclip del cantante, demostrando que no le han gustado nada las bromas que he hecho el presentador.

Antonio Orozco ha sido uno de los últimos invitados en acudir a ‘La Resistencia’ de David Broncano. El cantante, que acaba de terminar con una nueva edición de ‘La Voz’, se ha reído mucho durante la entrevista. Ha hablado del exitoso programa de televisión, pero también ha promocionado su nuevo disco, ‘Aviónica’. Sin embargo, no todos los momentos que ha vivido en el Teatro Arlequín de Madrid han sido buenos.

Hay que recordar que Antonio Orozco confiaba en su gran amiga, Eva González, para que sea la protagonista de su último videoclip del tema, ‘Entre sobras y sobras, me faltas’. David Broncano ha querido poner el videoclip, momento que Antonio Orozco ha aprovechado para hablar de la protagonista: «Sale una colega mía, que seguramente también es colega vuestro. Igual también es amiga tuya, es Eva González», empezaba diciendo el cantante.

«¿Eva González? ¿La presentadora de ‘La Voz’? No la conozco, no he estado con ella en la vida, ni quiero… ¿Te imaginas que de pronto la odio? Que no me la cruce… No la conozco de nada, cero veces. Cero segundos hemos coincidido en el mismo espacio esa señora y yo, de la que no quiero hablar», decía el presentador ante una cara de muy pocos amigos de Antonio Orozco.

La cara de Antonio mostraba que no le había sentado bien la broma

Después de este momento, que no ha gustado mucho a Antonio, el cantante decía que en ese caso, tomaba la palabra: «Pues ya hablo yo entonces. Me gustaría darle las gracias a Eva González, que es una compañera de trabajo. Es una mujer espectacular. La llamé para este proyecto y fue rápido. Fue todo muy fácil, porque a veces estas cosas se complican. Le tengo que agradecer de corazón que nos haya ayudado tanto», declaraba Antonio Orozco muy feliz con el resultado.

El cantante ha querido destacar la figura de Eva en el videoclip

El programa ha puesto un pequeño trozo del videoclip, pero lo cierto es que Eva González ha salido apenas unos segundos. «No es por nada, pero no he visto a Eva… Es que me gusta tanto verla que cuando la veo poco es como que no la veo», apuntaba el cantante. David Broncano le contestaba: «Salía al principio… Salía en un fotograma al principio, pero luego ya no sale más porque he pedido yo que no salga». Orozco le decía entre risas: «Qué cabronazo que eres».

No sabemos si después de cómo ha hablado David Broncano de la presentadora de televisión esta será en algún momento invitada al programa. Son muchos los rostros conocidos los que se ofrecen para acudir al programa de David Broncano, pero ahora la presentadora podría no apetecerle ser una de ellos al escuchar las palabras del presentador.