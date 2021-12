Quedan aún varias semanas para que llegue el Día de los Santos Inocentes, fijado en el calendario para el próximo 28 de diciembre. Sin embargo, ya han comenzado a surgir las primeras bromas con las que comprobar cómo reaccionan los famosos ante experiencias complicadas y, como le ha sucedido a Bertín Osborne ahora, también en situaciones que les lleva al límite. Así le ha pasado al presentador, que ha sido víctima de una broma para el programa de Toñi Moreno en Telemadrid, ‘Gente maravillosa’, en la que a punto estuvo de terminar llegando a las manos con un señor que estaba presuntamente acosado a una mujer ante la atenta mirada del cantante. Este, como no podría ser de otra forma, le reprendió por su actitud, sin saber que en realidad se trataban de dos actores y de que las cámaras ocultas realmente se estaban fijando en su reacción y no tanto en lo que sucedía con la pareja.

Toñi Moreno se ha propuesto poner a prueba a personas anónimas con situaciones límite para demostrar que la gente, en realidad, es maravillosa y que nuestra sociedad no es tan mala como creemos en un primer vistazo. Todos somos capaces de lo imposible cuando se nos brinda la oportunidad, de convertirnos en héroes anónimos, pero el hecho de ser de sobre conocido por todos, como es el caso de Bertín Osborne, no le ha evitado caer en las tretas de la presentadora gaditana y su equipo. El presentador ha dejado al descubierto una imagen poco común en él, perdiendo los nervios, aunque por una buena causa, pues en su mente tan solo estaba la idea de proteger a una mujer que estaba siendo víctima de acoso sexual por parte de un hombre sin escrúpulos.

Vídeo: Gente Maravillosa

La escena comienza con Bertín Osborne almorzando con unos amigos en un restaurante, mientras que en la mesa de al lado una pareja mantiene una conversación poco amistosa. El presentador no puede evitar escuchar lo que se dice y se percata de que el hombre es supuestamente un cliente del local y ella una trabajadora del mismo, aunque en realidad son actores y han logrado que el cantante muerda el anzuelo y caiga de lleno en la broma de cámara oculta.

El agresor amenazaba a la empleada con hacerla perder su trabajo si no se quedaba con él y esto terminó por ponerle los pelos de punta. No lo dudó y se levantó para increpar al señor por su deplorable conducta: “¿A ti no te da vergüenza lo que estás haciendo?”, le increpó Bertín Osborne muy enfadado cogiendo al hombre del cuello de la camisa y obligándole a ponerse de pie. Sin llegar a soltarle, le solicitó que pidiese perdón a la joven por su actitud. La tensión iba a más y el hombre se quejaba a Bertín que “se había metido en una conversación privada”. Esta respuesta no le gustó nada al presentador, que se puso cada vez más nervioso y llegó incluso a golpear al acosador en varias ocasiones de manera agresiva. Los allí presentes tuvieron que mediar para evitar que el suceso fuese a mayores y llegasen a las manos. Ahí comprobó que era una broma y que en realidad la víctima había sido él.

Ya en plató, con Toñi Moreno, Bertín Osborne quiso explicar que en realidad no suele tener este tipo de reacciones violentas, pero que la situación le superó: “Cuando veo en las noticias que hay chicas maltratadas pienso: ‘¿por qué no me encuentro yo a uno de estos?’ Y mira por donde, el otro día me lo encontré y era un actor”, bromeaba. Vea el vídeo con la broma a Bertín Osborne y su inesperada reacción que ni él mismo se esperaba mostrar, pero de la que no se arrepiente al saber que detrás de esta broma hay una cruda realidad que sufren muchas mujeres en su día a día por parte de agresores que no tienen respeto.