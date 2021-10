Bertín Osborne carga muy duro contra el Papa Francisco

Bertín Osborne no atesora una buena opinión sobre el Papa Francisco y no ha dudado explicar por qué no le puede ni ver, por qué jamás le entrevistaría y por qué considera que solo dice «estupideces»

Bertín Osborne ya está de promoción y es que en breve estrenará programa en Telemadrid, ‘El show de Bertín’. Este nuevo proyecto en el que el presentador ha depositado todas sus ilusiones le hace ahora recorrer los platós de su nueva cadena y este miércoles le ha llevado a visitar el programa ‘Buenos días Madrid’ para generar interés ante su inminente estreno y, de paso, hacer ruido mediático para centrar en él todas las miradas. Eso sí, quizá la opinión vertida sobre el Papa Francisco no sean la mejor promoción para su programa o para acercar al público a su nuevo trabajo y es que el presentador no ha podido reprimir compartir con todos lo que piensa sobre el Santo Pontífice y, al parecer, no es para nada bueno.

Todo comenzó cuando Bertín Osborne comenzaba a explicar en qué consistía su nuevo programa en Telemadrid: “Es un programa que es un cachondeo, que no tiene ningún guion, entonces nada día pasan cosas que no están previstas. Y la bromita de ahora es que a mí me dan sorpresas. Yo salgo al programa, sé quien es el invitado y no sé más. Salgo y digo, chicos vamos a empezar y eso es un caos divertidísimo, porque de repente aparece alguien que yo no sé que va a venir”, comienza a relatar el presentador, que asegura que “yo me lo paso fenomenal, porque no hay nada mejor que te digan sal y haz lo que quieras”.

Así Bertín anunció algunos de los protagonistas que han pasado ya por su programa, como Los Morancos, Paz Padilla, Joaquín. Fue en este momento cuando Ricardo Altable le interrumpía para decirle que “pensaba que ibas a decir al Papa Francisco”. Fue en este instante en el que Bertín Osborne tuvo un arranque inesperado para sus interlocutores: “No me jodas, ni matao. Vamos yo no le pienso invitar, o sea, que no va a venir. No lo puedo ni ver. Es que no lo puedo ni ver, es un bocazas, y no hace más que lanzar estupideces. Me parece que es una catástrofe de Papa”. El presentador ha sustentado su dura valoración sobre el Papa Francisco al decir que “la empezó liando en Venezuela y ahora la termina liando en España, no puedo ni verle”, sentencia. Una apreciación que ha contado con el respaldo de Carmen Lomana, que reconoce que “estoy totalmente de acuerdo”. Vea el vídeo que abre esta noticia y no pierda detalle.