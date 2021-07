Bertín Osborne y Ainhoa Arteta, desenmascarados en la final de ‘Mask Singer’

La séptima gala de ‘Mask Singer: adivina quién canta’ ha regalado a la audiencia dos momentazos. Dos de sus concursantes han sido desenmascarados. Y cuál sería la sorpresa del público -y de los espectadores- cuando han descubierto que los nuevos desenmascarados eran dos reconocidos artistas con distintos estilos, pero con similar proyección internacional: Bertín Osborne y Ainhoa Arteta.

Ainhoa: «Este es un programa de artistas»

La primera en quitarse la máscara era la soprano, que actuaba en el programa como artista invitada. La cantante se escondía tras la ‘Paella’ y se mostraba feliz de pasar por el espacio de Antena 3. “Soy artista, me gusta el arte, y este es un programa de artistas», respondía cuando Arturo Valls le preguntaba cómo una artista lírica había accedido a formar parte de un talent de televisión.

“He sido muy cómplice mi marido. He tenido un gran aliado. Os agradezco enormemente que me hayáis invitado porque ha sido una gran experiencia», decía. En su caso, Los Javis, Paz Vega y José Mota no acertaron con su identidad, ya que barajaron que Paella podría ser Marta Sánchez, Arantxa Sánchez-Vicario, Penelope Cruz o Rosario Flores. «Qué bien suenas en estilo pop», le decía el presentador. Ella, encantada, le dedicaba su participación a su gran amigo Karlos Arguiñano.

Bertín Osborne también se mostraba feliz con su participación en el concurso tras la máscara del Cocodrilo. En su charla con Arturo Valls sobre cómo ha sido su participación confesaba que «ha sido la experiencia más divertida de mi vida”, ha comentado con gran seguridad. Bertín también nos ha hablado de cómo se ha sentido al tener que cubrir por completo su identidad durante los traslados a plató.

El principal reto de Bertín Osborne en ‘Mask Singer’: ¡Meter su cabeza dentro de la máscara de Cocodrilo!

Para él, el principal reto no fue adaptar su voz a las canciones en inglés que interpretó en el programa (con falsetes incluidos). Lo más difícil fueron los problemas que tuvo para caber dentro de la cabeza de su gran máscara. ¡Fue todo un reto salir al escenario! También ha contado que le encantó adaptar su voz a los falsetes, una técnica de canto totalmente nueva para él, que lleva décadas subido a los escenarios.

Bertí Osborne ha confesado que la canción de su vida es Hungry heart, de Bruce Springsteen: «Cuando llegué a Estados Unidos, Bruce Springsteen era el referente de todos», explicaba antes de desenmascararse. El ex de Fabiola Martínez también se atrevió en el programa con un temazo de AC DC: You shook me all night long.