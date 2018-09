6 Telecinco también ha mostrado el antes y el después de Terelu Campos

Sus compañeros no daban crédito por el cambio, y han creado un debate en torno a someterse a una operación de cirugía estética o no. Todos sabemos la opinión que tiene Mario Vaquerizo -estaba en el plató como colaborador- de todo esto. De hecho, ha defendido que las personas se operen si lo consideran.

La que también estaba en el plató ha sido Belén Esteban, que no ha podido evitar sorprenderse a ver a Carmen Borrego y Terelu Campos. “Me he impresionado mucho con el cambio. Yo no sería capaz de cortarme el pelo, a mí siempre me has encantando con la melenita. Te veo muy cambiada la cara”, le ha comentado a Terelu.