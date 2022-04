Este lunes, Belén Esteban ha sufrido una aparatosa caída en directo que le ha provocado una importante lesión en el tobillo derecho. Durante la emisión en directo de ‘‘Sálvame‘, la colaboradora y sus compañeros han emulado una de las pruebas a las que se someten los concursantes de ‘Supervivientes 2022’ y ha caído con fatales consecuencias.

«¡No me puedo levantar, me he roto el hueso!»

«He notado el hueso cómo me ha chascado. No me puedo levantar, me he roto el hueso», se ha quejado la de Paracuellos al caer al suelo. Incapaz de moverse, no paraba de quejarse del dolor. «Igual es un esguince de nada«, intentaba tranquilizarla Jorge Javier Vázquez. Pero lo cierto es que apenas podía hablar del dolor que tenía. Incluso ha arrancado a sudar de golpe, tal y como han comentado los compañeros. De inmediato ha sido atendida por los servicios médicos de Telecinco, quienes han comprobado enseguida que no se trataba de un esguince. Así, ha sido trasladada a un centro médico para que le hicieran un chequeo exhaustivo.

«Ha caído mal y tenía mucho dolor», ha corroborado el presentador una vez que Belén ha abandonado el plató. «Se ha ido a la Mutua para que le hagan placas», añadía, a la vez que enviaba un mensaje de tranquilidad a sus familiares: «Está bien».

Lo cierto es que la caída ha sido tan rápida que los presentes en los estudios, así como a la mayoría de la audiencia, se les pasó por alto percatarse de la gravedad del incidente. Una vez que desde dirección han emitido de nuevo las imágenes de la caída se ha podido ver con claridad cómo el tobillo de Belén Esteban se torcía por completo.