En su breve visita a ‘Viva la vida’, la de Paracuellos ha comentado algunos detalles de su conversación privada con la mujer de Antonio David Flores.

El pasado domingo, tras la emisión del capítulo 0 de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, Belén Esteban entonaba el «mea culpa» y mostraba su apoyo a la hija de Rocío Jurado. Casi una semana después, ante el aluvión de comentarios que ha dejado la serie documental de Telecinco, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha reconocido que ha podido hablar con los otros protagonistas de la trama. A pesar de que no ha entrado en detalles, este sábado, la de Paracuellos ha destapado en ‘Viva la vida’ uno de los consejos que le ha dado a Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores.

Ante el inminente estreno de ‘Supervivientes’, en donde Olga Moreno figura como uno de los fichajes estrellas de la edición, son muchos los que se preguntan si finalmente viajará a Honduras debido a la repercusión que han tenido las palabras de Rocío Carrasco en su marido, Antonio David Flores, y en la hija de este, Rocío Flores. Ante esto, Diego Arrabal quería saber de primera mano si Belén Esteban sabía si la empresaria finalmente saltará del helicóptero.

Ante esto, sin querer entrar nuevamente en detalles, la de Paracuellos ha asegurado que en la conversación que mantuvieron hace unos días le había aconsejado a la mujer de Antonio David Flores que sí tenía que ir a ‘Supervivientes’. Habrá que esperar a las próximas semanas para ver si finalmente veremos a Olga Moreno llegar al aeropuerto de Madrid-Barajas junto al resto de concursantes del programa de Telecinco.

De la misma forma, en su breve aparición en el programa de Emma García para comentar el contenido de ‘Sábado deluxe’, Belén Esteban también ha vuelto a incidir en el hecho de que es amiga tanto de Olga como de Rocío Flores y ha dejado claro que lo único que le unía a Antonio David Flores era ‘Sálvame’ puesto que lo más lejos que había llegado a ir con él había sido a ‘La Muralla’, el bar que se sitúa enfrente de las instalaciones de Mediaset, a tomarse unos refrigerios. «Entiendo el dolor que tiene Rocío y que puede tener Olga«, cuenta la llamada princesa del pueblo.

Belén Esteban rompió una lanza a favor de Olga Moreno

A pesar de repetir por activa y por pasiva que se posiciona a favor de Rocío Carrasco, Belén Esteban ha insistido en matizar su opinión puesto que asegura que hay dos verdades. “Aquí ha jugado sucio todo el mundo. No tengo derecho a decirle a ninguna madre que es mala madre», contó el pasado viernes en ‘Sálvame’. Así, la colaboradora de ‘Sálvame’ insiste en que todas las partes tienen derecho a hablar, incluida Olga Moreno.

«Rocío tiene derecho a hablar, como todo el mundo, me la creo, pero también he hablado mucho con Olga, se dijeron cosas de ella y no sé si Rocío hablará, pero puedo decir que he visto cómo Olga ha tratado a esos niños y para ella son como sus hijos”, rompía una lanza a favor de la mujer de Antonio David Flores.