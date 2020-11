Antonio David Flores se embolsó 35.000 euros por su paso por el concurso ‘Quiero dinero’, aunque dude de la efectividad de Kopérnika. Belén Esteban estalla

Desde que Antonio David Flores se sentara en el juego de ‘Quiero dinero‘ y se embolsara 35.000 euros han surgido muchas polémicas en torno al colaborador de ‘Sálvame’. Fueron varias las preguntas que respondió y que Kopérnika dictaminó que mentía, algo que no hizo ni pizca de gracia al colaborador. Posteriormente, Gema sacó a la luz una supuesta carta escrita por él, mientras que él asegura que no es así. Antonio David cree que hay una campaña de desprestigio hacia él y su familia e incluso da a entender que es por parte de los altos cargos de Mediaset. Algo que ha hecho que María Patiño y Belén Esteban estallen contra él.

Las palabras de defensa de Antonio David Flores

Antonio David ha querido defenderse de los continuos ataques que está recibiendo por parte de sus compañeros y del juego de ‘Quiero dinero’: «No voy a consentir que 25 años después que 10 días con Kopérnica vengan a dar una vuelta de tuerca o cambiar la historia de mi vida, cuando mi vida está publicada y se sabe absolutamente todo», ha asegurado muy cabreado por la situación. Y ha añadido: «Tengo la sensación en que hay momentos en los que me puedo llegar a sentir hasta incómodo en el plató. Yo sé que el hecho de trabajar aquí te expones y hay momentos que le toca a uno, otros momentos a otro… eso lo sabemos», continúa explicando.

«Yo llevo años trabajando en la tele y sé a lo que me enfrento pero me duele mi familia. Al final a la conclusión a la que llego es parece que soy un tío envidiado y no sé porque a día de hoy se quiere destruir esa imagen«, confiesa. Una declaración que han hecho enfadar a algunos de sus compañeros. Antonio David Flores no lo ha dejado ahí y ha seguido defendiéndose de algunos ataques, como la carta que Gema López sacó a la luz: «Un ejemplo es la carta de ayer. Que venga una grafóloga y analice mi firma. Que diga Gema que tiene una carta de hace 20 años y la traiga diciendo que va a dar la vuelta a la imagen que tenéis de Antonio David».

El monumental cabreo de María Patiño

María Patiño no daba crédito a lo que estaba escuchando por parte de su compañero de profesión, quien además en algún momento también la habría nombrado a ella acusándola de una campaña de desprestigio. La presentadora de ‘Socialité’ ha salido a defenderse: «Os voy a contar el problema que hay, voy hablar por mí. Yo cuando llego al programa hay gente que la tengo identificada como colaborador aunque a veces se comporte como personaje, por ejemplo Kiko Matamoros. ¿Cuál era el problema para mí? Que yo a Antonio David nunca lo vi como compañero. Siempre como personaje del que conozco cosas y me consta de que no se conoce todo»