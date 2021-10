«Hay mucha gente que no va a venir a mi boda», ha anunciado la colaboradora al hablar de su enlace por la iglesia.

Este lunes, Belén Esteban ha hablado públicamente de lo que piensa de la traición de Miguel Frigenti. Según ha contado Alba Carrillo, el colaborador ha hablado mal a sus espaldas sobre el menú que ofreció esta en su boda con Miguel Marcos. Un enlace que se celebró hace dos años y del que la de Paracuellos ha hablado, una vez más, en el plató de ‘Sálvame‘.

Y es que cuando Belén dio el ‘sí, quiero’ a su marido lo hizo por todo lo alto. Fue el 22 de junio de 2019 cuando ambos se prometieron amor eterno y celebraron una gran fiesta en la finca La Vega del Henares, en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Aquella fue una boda civil. Y la madrileña sueña con poder casarse por la iglesia lo antes posible.

Aún «no hay fecha» para su segunda boda con Miguel

Aunque el estallido de la pandemia ha hecho que sus planes de pasar por vicaría se retrasen, Belén no ha perdido la ilusión de jurar su amor por Miguel ante un altar. Eso sí, ahora tiene claro que esta segunda boda no sería igual que la primera. Porque cree que cuando dé este importante paso no lo hará igual que la anterior vez…

¿Cuándo y cómo será su segunda boda? Son preguntas a las que ha respondido. De momento, «no tengo ni año ni fecha», pero sí tiene claro que va a ser muy diferente. Y es que Belén no tiene ganas de organizar otra fiesta multitudinaria. En su segundo enlace invitará únicamente a unos pocos. Quiere que esta cita tan especial sea más íntima: «Tengo claro que hay que hay mucha gente que no va a venir a mi boda. Vendrán nuestras familias y nuestros íntimos amigos, lo tengo clarísimo».