Hace unos días, ‘Sálvame‘ destapaba que Kiko Hernández ha recibido una importante cantidad de dinero prestado, unos 100.000 euros, de su amiga Belén Rodríguez. Fue Jorge Javier Vázquez quien dio a conocer la noticia. También dejó caer que alguien del entorno del colaborador, se había ido de la lengua. Pues bien. Belén Esteban se ha sentido aludida y señala que el presentador la ha puesto en el punto de mira: «Estoy muy dolida». Tal es su enfado que ha hablado abiertamente del asunto en el programa: «No voy a permitir que a mí se me quiera acusar. Cuando Jorge coge el móvil y Belén Rodríguez le está escribiendo me estaba culpando a mí. Yo a Jorge… parece que le he parido. Igual que él me conoce, yo le conozco a él. Cuando Jorge se levanta y se va a David Valldeperas sé que el nombre que pone es Belén Esteban. Y por ahí no voy a pasar».

«Me callo y mi cara era un poema porque la cámara me enfoca cada tres minutos y medio. Sé que Belén se va a enfadar, pero como lleva cuatro días sin llamarme, lo voy a contar», ha explicado la de Paracuellos. «El viernes mi marido trabajaba y no me podía llevar a rehabilitación. Yo iba en un Uber y me llama Belén. Y estoy muy dolida con esa llamada. Me dice: ‘A la única persona a la que se lo ha contado es a mí y tú lo has ido contando. Yo me callo porque yo me podía expresar en ese momento. El viernes me voy a la fiesta de Los40 y no vi el polígrafo, pero al día siguiente lo vi. Yo el día que lo cuenta Belén había cinco personas. Yo quiero que digan aquí tanto David Valldeperas como Alberto, los directores, si yo he ido con el chisme. La persona a la que más unida estoy en este programa se llama Rocío. Que le pregunten a ella, que le pregunten a María Patiño o a Gema López o a Antonio Rossi, que son de los míos, si yo he contado algo».

«Estoy hecha polvo», reconoce Belén Esteban

Con la voz entrecortada, Belén no ha ocultado su indignación: «A lo mejor estoy metiendo la pata, pero llevo desde el viernes hecha polvo. Y ya no tengo que pasar por esto. Lo que más me dolió no es por Belén porque yo la conozco y creo que lo dijo de una manera que no era tan grave. Pero que Jorge lea un mensaje y que diga ‘no me extraña si me han traicionado’ y va por mí…. Sé que el nombre que escribió en un papelito en dirección era el de Belén Esteban… He metido muchas veces la pata y mis compañeros saben cuando la meto. Cuando pasó lo de Raquel Bollo, lo asumí y lo pasé muy mal. Cuando pasó lo de Anabel y las joyas, lo asumí. Pero lo que no hago no lo voy a asumir. Los años en este programa me han enseñado muchas cosas».

Belén ha dejado claro que sabía desde hace tiempo que Belén Rodríguez dejó dinero prestado a Kiko Hernández y jamás dijo nada a nadie. No fue ella quien traicionó a su compañero: «Lo que ella me contó a mí no lo voy a decir nunca, pero de esta productora te puedo decir que me salen 14 personas. Lo sabíamos casi todos».

«Por salvar a su amiga y por defender a Belén, Jorge Javier me quiso culpar a mí», lamenta Belén Rodríguez

«Yo aquí hablo de todo, o de casi todo, pero esto no lo he contado… Estoy enfadada con ella y no quiero saber nada», ha subrayado. «No me ha dolido lo de Belén, lo que me ha dolido ha sido lo de Jorge. Por salvar a su amiga y por defender a Belén me quiso culpar a mí porque puso su nombre en un papel. Todo el mundo me ha dicho que no digas las cosas, pero que voy a cumplir 49 años y ya no me voy a callar las cosas… Mi marido me dijo: no te calles, no te tienes que ocultar. No lo sabían 14 personas, lo sabían más. Esta mañana me he levantado y he dicho: ya está bien». Belén Esteban ha dejado claro que sabe muy bien callarse las informaciones confidenciales de sus compañeros y no está dispuesta a permitir que nadie haga creer que ella ha hablado de más: «A mí no me van a acusar de algo que no he hecho. Aquí tiramos la piedra y tiramos la mano».