«A una le niegas a pagarle la mitad de los estudios y luego mandas a la otra a Nueva York», ha lamentado la colaboradora.

Julia Janeiro es la protagonista de la portada de SEMANA a raíz de su operación de pecho. Una intervención en la que ha estado arropada por su madre, María José Campanario y que supone su primera transformación física a golpe de bisturí. Su decisión de someterse a una cirugía de medicina estética es algo que ha indignado, y mucho, a Belén Esteban. Para colaboradora, la decisión de Jesulín de Ubrique y su mujer de sufragar los gastos de la operación ponen sobre el tapete las diferencias que hace el torero respecto a sus hijas. Porque, a su juicio, su ex le concede todo tipo de caprichos a su hija Julia, mientras que a Andrea le niega lo más básico…

«Si Andrea me dejara hablar se te caería la cara de vergüenza»

«¡Que a una se le paguen las teta y otra no se le pague la mitad de la carrera!», gritaba indignada en el plató de ‘Sálvame’. Cabreada, no podía ocultar su enfado ante este nuevo gesto del diestro con Juls que para ella es un feo más a la hija que tiene con él.

«A la José no la meto porque ella vela con sus hijos. Ella en la relación familiar nuestra no entra», puntualizaba. «Jesulín, qué suerte tienes de que mi hija no me deje hablar. Esa es la suerte que tienes ahora mismo. Porque si me dejara hablar se te caería la cara de vergüenza. Sé que esta noche me van a echar la bronca», añadía. «Esto es como una hija a California y la otra a Nueva York. Tienes la suerte de que no me deja hablar… ¡Y si te cuenta algo la José, que te lo cuente bien! Que no te cuenten lo que quieran luego».

En su discurso a Jesulín, Belén lanzaba también un inesperado mensaje a su excuñada, Carmen Janeiro: «Gracias Mamen por ser la única de la familia que se preocupa por mi hija», decía. «Siempre estaré agradecida a Mamen, a su tía, a la hermana de su padre. Siempre. Y no voy a hablar más porque demasiado he hablado ya». Sus agradecimiento público sorprendía a sus compañeros, por lo que dejaba claro que la hermana de Jssulín ha sido justa con Andrea: «Hay que poner a cada uno en su lugar. Estaré agradecida toda mi vida porque solo sé yo cómo es esa relación». También daba las gracias a Beatriz Trapote por una cuestión que no ha querido revelar.

Belén le cuesta entender por qué el padre de su hija no se ha hecho cargo de muchos de los asuntos relacionados con su educación, por ejemplo. «He hablado mucho, pero esa (su hija Andrea) me tira a mí. Y gracias a Dios no falta de nada, pero hay cosas que duelen… Sobre todo para una educación. Los padres lo mejor que podemos dejar a los hijos es afecto y cariño y una buena educación», detallaba. «A una le niegas a pagarle la mitad de los estudios y luego mandas a la otra a Nueva York. ¡Hombre!».

«En el pecado llevas la penitencia»

«¡Acuérdate de la cartita! Que pasó lo de la carta», destacaba, haciendo referencia a la polémica carta que publicó María José Campanario en las redes hablando pestes sobre ella. «Sabes que que en el pecado llevas la penitencia. ¡Quién te ha visto y quién te ve!». A continuación recordaba que el único regalo que le ha hecho el diestro a su hija Andrea en los últimos 20 años es una «Barbie embarazada. Y se la compró la José».

Una vez que ha soltado toda la artillería contra el gaditano, pedí a sus compañeros que dejaran de animarla a hablar sobre asuntos de familia: «No quiero que me preguntéis, por favor. A cada uno le suele lo suyo». Y añadía: «La pena es que a él no le duela lo que le tenga que doler».

«Llevo aquí desde que sale con el futbolista. está en la edad de salir, de estar con un chico… Llega un momento que el padre, ¿Qué pasa?», sentenciaba. «Llega un momento que estallas y eres tú la mala».