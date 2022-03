‘Secret Story‘ ha vivido este domingo una de sus noches más tensas después de que la organización tomara la decisión de expulsar a Carmen de forma disciplinaria. Después de que la concursante explicara cómo se sentía, todas las miradas se han ido hacia Belén Esteban. La colaboradora de ‘Sálvame‘ se ha convertido en la nueva celebrity en entrar en la casa más famosa de la televisión y lo ha hecho con su mítico pijama de ‘GH VIP’.

En su conexión con Toñi Moreno, Belén Esteban ha desvelado su gran sorpresa y ha aparecido en la casa de ‘Secret Story’ vestida con su icónico pijama de leopardo lila que ya puso de moda en su edición de ‘GH VIP’. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha querido tener así un guiño con el programa que le cambió la vida y que tantos recuerdos le trae ahora que ha regresado por unos días a la casa de Guadalix. Para darle un toque diferente a la situación, la colaboradora ha incorporado una bata blanca de estrellas con la que poder estar calentita en todas y cada una de las instancias de la casa.

A pesar de que en esta ocasión no tiene que preocuparse por conseguir el premio del programa, lo cierto es que la de Paracuellos deberá enfrentarse a una de las pruebas que más teme. Así, durante estos días los concursantes y la colaboradora tendrán que realizar llamadas al extranjero para practicar su inglés.

Horas antes de entrar en la casa de ‘Secret Story’, Belén Esteban ha conectado desde el sofá del cubo de la casa con ‘Viva la vida’ y ha reconocido que estaba muy nerviosa por entrar al sitio que tantas alegrías le dio en un pasado. La colaboradora de ‘Sálvame’ entra con muchas ganas de conocer a los concursantes del reality de Telecinco y confiesa que está deseando enterarse de todos los cotilleos que todos esconden.

Eso sí, aunque sabe que no puede dar información del exterior, va a hablar con algunos de los concursantes para ponerles en alerta sobre las cosas que ella considera que no están haciendo bien. De la misma forma, Belén Esteban se ha mostrado muy sorprendida por la expulsión disciplinaria y ha avanzado que ha sido determinada después de que ocurriera un hecho «fuerte». La de Paracuellos está en otro momento de su vida y por ello no le preocupa lo que puedan pensar sus compañeros de su paso por la casa, todo lo contrario a lo que ocurrió en su ‘GH VIP’. «Todo esto me recuerda a muchas cosas, quiero vivir los días que esté aquí con ellos. Esta noche va a haber muchas cosas graciosas», avanza. Sin querer desvelar nada, también ha confirmado que su pijama dará mucho que hablar. ¿Será el que hizo famoso en su edición de ‘GH VIP 3’?

La decepción de Toñi Moreno con Carmen tras su expulsión de ‘Secret Story’

«A las tres de esta tarde, el programa que teníamos preparado ha saltado por los aires. Ha pasado algo inadmisible. Hay límites que no se pueden sobrepasar y Carmen lo ha hecho. Y por eso ha sido expulsada esta misma tarde», ha asegurado Toñi Moreno al comienzo de ‘Secret Story’ para explicar la expulsión disciplinaria de la concursante. Con ella en plató, la presentadora no ha dudado en darle su opinión sobre lo ocurrido. «Lo que ha pasado ha sido muy gordo, Laila también ha participado pero ha sido Carmen la que ha perdido completamente los papeles. No son formas y me da mucha pena», decía y se mostraba inconforme con las justificaciones de la concursante. «Te vas a perder la mejor experiencia de tu vida por no tener autocontrol», continuaba.

Carmen, que estaba en shock con todo lo que estaba pasando, intentaba ponerse a la defensiva y no dudaba en discutir con todos los que se encontraban en plató. «Te pasa una cosa y te ha pasado dentro de la casa. Si alguien no te da la razón te bloqueas y te ha pasado también dentro de la casa. Te dan su opinión porque eres concursante», finalizaba la presentadora.