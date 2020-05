La respuesta Belén Esteban al ataque de su exsuegra, Carmen Bazán, no se han hecho esperar. El pasado 19 de mayo, ‘Sálvame’ sacaba a la luz unas grabaciones del año 2016 en las que hablaba de la ‘Princesa del pueblo’. Una pillada en toda regla en la que la madre de Jesulín de Ubrique se despachaba a gusto sobre la colaboradora.

En la conversación telefónica que emitía el programa, la madre del torero se quejaba de que ella había visitado a su nieta. Aseguraba que en varias ocasiones le había metido a si nieta «en su monederito 50 o 100 euros». Incluso afirmaba tener testigos y cargaba contra Belén: “¿Qué c… quiere más? Tú lo que quieres es dinero, no quieres otra cosa ¿Pero es que no hay nadie que le responda por qué estás ahí sentada, por tus méritos o porque te sentaste a hablar del padre de tu hija?”.

«No estoy enfadada»

La colaboradora aseguraba que las palabras de Carmen no le causaban apenas efecto: «No estoy enfadada. Cada uno en la vida sabrá lo que hemos hecho. Yo sé dónde trabajo, no tengo problema de nada. Lo único que tengo que decir es por qué estoy en la tele. En ese momento defendía los derechos de una menor. Y esa menor ya es mayor de edad. Tengo una vida maravillosa, una persona de la que me siento súper orgullosa. Tengo un matrimonio feliz».

«La que más jorobada está es mi madre. Pero mi madre sabe, como lo sabe toda España, lo que he vivido desde hace 20 años. Lo siento por mi madre, que tiene 76 años y no entiende las cosas como las entiendo yo y ayer estaba muy enfadada», añadía. La de Paracuellos del Jarama confesaba que su hija, Andrea Janeiro, estaba al tanto de lo sucedido, pero que prefería mantenerse al margen. «Está en el jardín porque ella ha decidido no pertenecer a esto y yo lo tengo que respetar».

«Toda España conoce mi historia desde hace 20 años»

«Cada uno lleva su penitencia. Creo que toda España conoce mi historia desde hace 20 años. Parece que venían todos los fines de semana cuando no ha sido así. Por respeto de una persona yo no puedo hablar, pero muchos sabéis mi historia», detallaba la madrileña. «Sé perfectamente con quién estaba hablando. Estaba hablando con Juani, la mujer de Paco Vega, para que se entere todo Ubrique».

A estas alturas de su vida, belén considera que no tiene por qué dar explicaciones de su trabajo en televisión. «Entonces yo conté la historia de mi vida. Defendía los derechos de una persona que es menor y tengo que decir que llevo 20 años en televisión y tengo mi nombre, que es Belén Esteban. Ella también tuvo su sección en televisión, que duró no sé di dos semanas o un mes».