Belén Esteban celebra el éxito de sus patatas fritas en Alemania

Todo lo que toca Belén Esteban lo convierte en oro. La colaboradora de televisión ha lanzado sus patatas fritas de bolsa junto a una variedad de cremas de cara al invierno que han supuesto una gran revolución tanto dentro como fuera de nuestro país. La de Paracuellos del Jarama celebra, muy orgullosa, el éxito que están teniendo sus nuevos productos de alimentación. Y es que, tras el éxito de los gazpachos y salmorejos de su marca de alimentos ‘Los sabores de la Esteban’, este otoño ha decidido ampliar su negocio y no se imaginaba la gran acogida que iba a tener. Y es que no solo únicamente en nuestro país, sino también en Alemania. ‘Los sabores de la Esteban’ vuelan alto y se convierten en un producto estrella en el país alemán.

Los nuevos productos de alimentación de Belén Esteban triunfa fuera de nuestro país

Tal y como se puede ver en el vídeo que hay al comienzo de esta noticia, Belén Esteban ha reaparecido tras el éxito de sus nuevos productos de alimentación. La colaboradora de televisión ha hablado del triunfo que está viviendo, algo que no se imaginaba. Si bien lo cierto es que tanto sus gazpachos como salmorejos, también tuvieron una gran acogida, el lanzamiento de estos nuevos productos no se han quedado atrás. Así lo cuenta ella en el vídeo que no te puedes perder. Dale al play.

“Las cremas son riquísimas sin conservantes ni colorantes. Hemos trabajado mucho hasta dar con la receta que yo quería conseguir. En cuanto a las patatas fritas, puede que no sean tan sanas como las cremas, pero a ver quién no tiene una bolsa de patatas en su casa y la verdad es que estas son realmente deliciosas. Reconozco que era un antojo que yo tenía desde hacía mucho tiempo porque, a la hora del aperitivo, siempre pongo patatas fritas”, nos contó Belén Esteban muy emocionada con este nuevo lanzamiento el día de la presentación de sus nuevos productos compuesto por cremas de verdura, calabaza y calabacín y unas bolsas de patatas fritas, a las que define como “el producto estrella de este año”.

Son muchos rostros conocidos los que están apoyando a la colaboradora de televisión

Desde Pablo Alborán pasando por Laura Matamoros o Alaska… no hay famosos que se haya resistido a las patatas fritas de Belén Esteban. La de Paracuellos del Jarama está muy orgullosa del apoyo que está recibiendo por parte de compañeros de televisión, además de otros rostros famosos que le están dando visibilidad al producto que ha lanzado al mercado. Lo cierto es que Belén Esteban apenas puede disimular su ilusión por este nuevo proyecto realizado íntegramente con productos de nuestro país en el afirma estar implicada al máximo: “Estamos muy contentos e ilusionados, sobre todo, porque es marca España, porque, para mí, es muy importante que sean productos de aquí. Yo ahora siempre miro la etiqueta en todo. Es un trabajo de gran calidad y el sabor os va encantar, además de que el precio es de lo más asequible.