Este martes, Belén Esteban ha regresado a ‘Sálvame’ después de sus vacaciones de verano entre Tenerife y el Reino Unido. En su vuelta al trabajo, la colaboradora ha cargado contra Kiko Matamoros quien, a su juicio, ha puesto en jaque a la dirección del programa para provocar su despido.

Indignada con su compañero, la de Paracuellos se ha mostrado clara. «Voy a decir lo que yo pienso. Tengo una buena relación con Kiko Matamoros, después de muchos años matándome», arrancaba diciendo. «Después de esto sé que vamos a discutir, pero voy a decir lo que creo. Kiko Matamoros no está siendo honesto con esta productora. Si no estás a gusto en un programa no sé por qué está esperando a diciembre que se acabe su contrato para irse. Creo que tiene un plan B laboral. Kiko Matamoros no da puntada sin hilo, es un tío muy listo».

La madrileña entiende el desgaste o el cansancio que pueda tener el colaborador. «Es verdad que en este programa he tenido programas difíciles, que he dicho de todo, que he querido no venir, que he discutido con los directores… Pero cuando hay que estar hay que estar. No hay que ver momentos para tirar mierda… puesto que él de esa mierda ha estado muchos años sabiendo que no estaba haciendo bien», ha recordado.

«Creo que Kiko Matamoros es un ingrato, creo que tiene un plan B. Y juega con una ventaja. Hay muchas cosas que muchos sabemos de cómo esta productora se ha portado bien con nosotros. Eso me parece jugar sucio. Yo sí diría lo que ha pasado, pero no puedo. Él sabe que hay cosas que la productora ha hecho por él y lo han ayudado y no puedo decir qué», añadía.

Para Belén, la actitud de Matamoros es injusta para con los responsables de La Fábrica de la Tele, ya que siempre han estado pendientes de ella, así como de Matamoros cuando más ha echo falta: «He tenido momentos en los que me he querido ir, pero en el peor momento de mi vida me dieron la mano Adrián Madrid y Óscar Cornejo. Lo que no voy a hacer es dinamitar más. Y cuando él ha necesitado ayuda se la han echado. He llamado a Carlota Corredera a las dos de la mañana, he llamado mil veces a Raúl Prieto, a David Valldeperas… Pero yo me voy a hablar con los directores. ¿Si está tan mal por qué no habla con los directores?».

«Mi pregunta es: ¿En vez de decirlo aquí por qué no te vas a tus jefes de la cúpula y lo dices» Sé de lo que hablo porque me he informado. Puedes estar muy harto. Todos hemos pasado fases. Yo me he querido ir, pero no se puede dinamitar. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas…. pero me parece muy injusto», insistía. «Llega un momento en el que si te quieres ir, te vas».

Al hacer balance de los últimos acontecimientos en ‘Sálvame’, la madrileña ha confesado que no le gustó «lo que pasó con Canales». Incluso ha admitido que ha habido testimonios de Rocío Carrasco en su documental «en las que estoy de acuerdo». Así, manifestaba: «De Antonio David he dicho que no me lo creo, no lo he llamado maltratador. Recuerdo a Kiko Matamoros diciendo que Enresto Neyra es un maltratador y aquí no ha pasado nada. A mí Antonio David me ha engañado, me ha contado cosas que no eran. Kiko aquí cuando ha visto todo lo que ha pasado… No ha visto el documental, ha visto vídeos. Que diga que no ha visto el documental porque le hacía daño no me lo creo».

Su conclusión es clara. Está segura de que Kiko Matamoros tiene planea una jugada: «No sé lo que ha pasado, no sé lo que tiene entre manos». La ex de Jesulín de Ubrique cree que su colega «está buscando que le echen del programa». Una actitud que le choca por completo: «Me sorprende mucho porque siempre lo he visto defender lo que él cree. Aquí cada uno sabemos lo que hacemos. ¿Qué quiere, un trono?».