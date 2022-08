Te contamos cuáles son las audiencias cosechadas este miércoles 3 de agosto. Destacamos el programa ‘Viaje al centro de la tele’ en TVE, el cual lleva ya más de 12 temporadas a su espalda.

Antena 3

El Hormiguero 16 años juntos Nicki Nicole 972.000 9,7%

The Mallorca files Honor entre ladrones 988.000 10,3%

The Mallorca files El rey de la montaña 661.000 9,4%

Telecinco

Idol kids: la última oportunidad 753.000 8,6%

La 1

Mapi 722.000 7,5%

Viaje al centro de la tele Bailad, bailad, benditos 1.030.000 10,1%

La Sexta

El intermedio: the very best 388.000 4%