Te contamos las audiencias cosechadas este jueves 28 de julio. Destacamos la final de ‘Supervivientes 2022’, edición que ha ganado Alejandro y que ha mantenido pendientes a los espectadores. Prueba de ello que un 27,4 % estuvieran pegados a la pantalla, dato que les ha llevado a hacer máximo histórico durante este año.

Prime time

Antena 3

El Hormiguero 16 años juntos Javier Gutiérrez 924.000 8,7%

El peliculón Belleza oculta 557.000 6,5%

Telecinco

Supervivientes 2.216.000 27,4%

La 1

Enred@d@s 836.000 7,9%

Cine Los hombres libres de Jones 707.000 7,7%

La Sexta

laSexta noticias: especial verano 356.000 4,3%

El intermedio: the very best 317.000 3,1%

Cine Capitán Koblic 192.000 2,1%

Cuatro

First dates 379.000 4,4%

First dates 757.000 7,3%

El blockbuster En tierras peligrosas 253.000 2,9%

Late night

Antena 3

Cine Retrato de un asesinato 137.000 3,6%

Telecinco

Idol kids: momentazos 267.000 7,7%

Casino gran Madrid online show 85.000 4,3%

Cuatro

FBI 129.000 2,6%

El desmarque de Cuatro 38.000 1,3%

La 1

Cine 2′ «Las dos caras de la verdad» 238.000 5,8%

La Sexta