‘Sálvame Mediafest’ apostaba el 6 de julio por un programa dedicado a las drag queens y han triunfado. Presentado por Jorge Javier Vázquez, han logrado un 14,7% y, sobre todo, un grandísimo éxito en redes sociales.

Prime time

Antena 3

El hormiguero 16 años juntos Malú 1.388.000 11,6%

ACI: Alta Capacidad Intelectual Brila con Luzh 1.018.000 9,8%

La 1

Enred@d@s 902.000 7,5%

Cine Soy leyenda 718.000 6,6%

La Sexta

laSexta clave 530.000 5,4%

El intermedio: The very best 632.000 5,5%

Cine Assassins 426.000 4,7%

Cuatro

First dates 447.000 4,3%

First dates 933.000 7,9%

Volando voy Sierra de las Nieves, Málaga 639.000 6,6%

Telecinco

Sálvame Mediafest 2022 La noche drag 1.375.000 14,7%

Late Night

Antena 3

ACI: Alta Capacidad Intelectual Hombre de poca fe 460.000 7,3% ACI: Alta Capacidad Intelectual Sospechoso, no sospechoso 227.000 7,7%

Telecinco

Pasión de Gavilanes 299.000 10,1%

Casino gran Madrid online show 128.000 6,3%

Cuatro

Volando voy Valles pasiegos (Cantabria) 232.000 5%

The game show 27.000 1,3%

La 1

Cine 2 Election: La noche de las bestias 261.000 4,6%

La noche en 24h: La entrevista Unai sordo 62.000 2,8%

La Sexta

Cine 2 La historia de dos coreys 131.000 4,4%

Sobremesa y tarde

Antena 3

Amar es para siempre 1.197.000 12,4% Tierra amarga 1.484.000 17% ¡Boom! 847.000 10,8% Pasapalabra 2.019.000 23,2%

Telecinco

Sálvame limón 1.149.000 11,1%

Sálvame naranja 1.189.000 13,7%

Sálvame sandía 863.000 9,9%

La 1

Tour de Francia Lille Metropole-Arenberg Porte du Hainaut 844.000 8,3%

Post Tour de Francia Lille Metropole-Arenberg Porte du Hainaut 803.000 8,3%

Servir y proteger 630.000 7,1%

El cazador 737.000 9,4%

Te ha tocado 457.000 5,6%

Aquí la Tierra 699.000 7,7%

La Sexta

Zapeando 611.000 6% Más vale tarde 508.000 6%

Cuatro

Alta tensión 182.000 1,7%

Todo es mentira 429.000 4,1%

Todo es mentira bis 457.000 4,8%

Cuatro al día 419.000 5,1%

Cuatro al día a las 20h 482.000 5,8