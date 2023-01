El estreno de ‘Pesadilla en el paraíso 2’ no fue el esperado y lo mismo está ocurriendo con cada entrega que hacen en Telecinco. Este martes volvían a poner un programa dedicado a mostrar las imágenes de los famosos en este ‘reality’ y los datos de audiencia que obtuvieron no son para nada buenos. De hecho, ha bajado del decimal y se ha quedado en un 7,7% de share y en 1.102.000 espectadores. Parece que este formato no termina de convencer al público.

‘Pesadilla en el paraíso 2’ no remonta en sus datos de audiencia

Prime time

Antena 3

El hormiguero Miguel Ángel Silvestre y Lali Esposito 2.628.000 18%

Hermanos 1.471.000 14,9%

Telecinco

Pesadilla en el paraíso 1.102.000 7,7%

Cine Adu 560.000 6,6%

La 1

Viaje al centro de la tele: la noche temática Estudiando idiomas 879.000 6%

Viaje al centro de la tele: la noche temática Poniendo el acento 1.133.000 9,1%

La Sexta

El intermedio 1.026.000 6,9%

Cine Londres: distrito criminal 526.000 4,8%

Cuatro

First dates 884.000 6,2%

First dates 1.430.000 9,8%

El blockbuster Nación cautiva 565.000 5,9%

La 2

Lo mejor de evasión campestre 327.000 2,2%

Cine El caso collini 474.000 3,6%

Late night

Antena 3

Hermanos 256.000 7,2%

Telecinco

Pesadilla en el paraíso 204.000 6,2%

Casino gran Madrid online show 49.000 2,3%

Cuatro

Fbi 209.000 4,8%

The game show 45.000 1,8%

En el punto de mira Comida de feria 34.000 1,7%

La 1

Viaje al centro de la tele: la noche temática Visto como quiero 953.00010,6%

Viaje al centro de la tele: la noche temática Lo+extraño 560.000 10,2%

Cine El ingrediente secreto 151.000 5,6%

La Sexta

Cine 2 El secreto de mi vecino 168.000 3,8%

Crímenes imperfectos 85.000 4,1%

La 2

Documentos TV Sumisión química, voluntades anuladas 135.000 1,8%

Metrópolis Carrie mae weems: un gran giro de lo posible 75.000 1,7%

Conciertos radio 3 Reptile 12.000 0,4%

Documenta2 36.000 1,7%

Incluye:

– El misterio del britannic 37.000 1,8%

Sobremesa y tarde

Antena 3

Amar es para siempre 1.010.000 11,3%

Tierra amarga 1.219.000 14%

Y ahora Sonsoles 1.316.000 13,7%

Pasapalabra 2.990.000 24,9%

Telecinco

Sálvame limón 1.321.000 13,4%

Sálvame naranja 1.242.000 14,2%

25 palabras 781.000 8%

Reacción en cadena 750.000 6,2%

La 1

Bella Germania El destino 521.000 5,6%

Servir y proteger 626.000 7,2%

El comodín de la 1 898.000 9,9%

El cazador 1.236.000 11,7%

Aquí la tierra 1.343.000 10,8%

La Sexta

Zapeando 573.000 5,9%

Mas vale tarde 585.000 6,5%

laSexta clave 582.000 4,3%

Cuatro

Todo es mentira 552.000 5,5%

Todo es mentira bis 507.000 5,8%

Cuatro al día 467.000 5,1%

Cuatro al día a las 20h 551.000 4,8%

La 2

Saber y ganar 758.000 7,4%

Grandes documentales 358.000 4%

Incluye:

– Animal einsteins Comunicadores 358.000 3,9%

– La isla de los monos Irse de casa 353.000 4,1%

Documenta2 243.000 2,8%

Incluye:

– El misterio del britannic 243.000 2,8%

Jamie oliver: juntos de nuevo 175.000 1,9%

Pagina2 Javier Rovira 147.000 1,4%

Culturas 2 113.000 1%

Mi lugar de retiro 133.000 1%

Lo mejor de evasión campestre 200.000 1,4%