El martes 26 de julio destaca ‘Esta noche gano yo’, espacio que se estrenó en televisión con Christian Gálvez y Carolina Cerezuela al frente. Eso sí, no ha hecho mucho ruido en lo que a audiencia se refiere. Solo un 11,4 % de share y 1.069.000 espectadores, aunque este detalle no es el único que ha debido preocupar a las altas esferas de Mediaset. La opinión del público que fue testigo del concurso no es demasiado positiva, prueba de ello, los comentarios que se pueden leer en diferentes redes sociales como Twitter.

Prime time

Antena 3

El Hormiguero 16 años juntos Ana Peleteiro 1.086.000 10,3%

Hermanos 1.164.000 15,1%

Telecinco

Esta noche gano yo 1.069.000 11,4%

La 1

Futbol: Eurocopa femenina Inglaterra-Suecia 465.000 4,8%

Comando actualidad El verano es una fiesta 521.000 5%

La Sexta

El intermedio: The Very Best 455.000 4,5%

Six 318.000 3%

Six 220.000 2,6%

Cuatro

First dates 397.000 4,5%

First dates 1.024.000 9,8%

9-1-1 749.000 7,4%

Late night

Antena 3

Hermanos 272.000 9,4%

Telecinco

¡toma salami! Todo por la fama 397.000 7,4%

¡toma salami! Carlos Sobera 223.000 6,5%

Casino gran Madrid online show 92.000 3,9%

Cuatro

Viajeros cuatro Costa Brava 261.000 5,4%

El desmarque de Cuatro 100.000 4,1%

The game show 72.000 3,8%

La 1

Comando actualidad, comando al sol El verano más deseado 492.000 6%

Lazos de sangre La saga de pepa flores 265.000 5,1%

La Sexta