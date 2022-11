El ‘Mediafest Night Fever’ no hace sombra a ‘La Voz‘. El particular festival de Telecinco y La Fábrica de la Tele no consigue atrapar a la audiencia y en su tercera semana de competición vuelve a desinflarse. En concreto, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez anota un 9,2% y cae por debajo de los 900.000 espectadores. Baja con respecto a la semana anterior que anotó un 10,1% de share. Un concurso que no consigue acabar con el liderazgo de ‘La Voz’, que en su asalto final cosechó un 19,8% y 1.797.000 espectadores. Una cifra con la que marca récord y que sube 2,5 puntos con respecto a la semana anterior.

‘La Voz’ anota su mejor audiencia de la temporada

Prime Time

Antena 3

La Voz: A punto de empezar 1.627.000 12,4% La Voz: Asaltos 1.797.000 19,8%

Telecinco

Mediafest Night Fever 871.000 9,2%

La 1

La suerte en tus manos 1.004.000 7,7% Cine The Way Back: 753.000 6,1%

LaSexta

laSexta columna Los hombres de Paco: Desenterrando su historia 811.000 6,3% Equipo de investigación: El precio de las devoluciones 730.000 5,7%

Cuatro

First Dates: 794.000 6,2% El blockbuster Deadpool: 2 678.000 6%

La 2