La noche del miércoles ha venido con sorpresa. La Selección Española de Fútbol se despidió de la Eurocopa haciendo récord de audiencia con un 23,3% de share y 2.420.000 espectadores. La prórroga hizo que registrara todavía más audiencia, llegando a un 27,1% de share y los 3.056.000 espectadores. La opción de TVE hacía que el estreno de ‘Idol Kids’ no fuera como se esperaba y registró un 10,4% y 748.000 espectadores.

Prime time

La 1

Fútbol: Eurocopa femenina Inglaterra-España 2.420.000 23,3%

Prórroga fútbol: Eurocopa femenina Inglaterra-España 3.056.000 27,1%

Cine Batman v Superman: El amanecer de la justicia 560.000 9,9%

Telecinco

Supervivientes: Última hora 1.060.000 9,4%

Idol Kids 748.000 10,4%

Antena 3

El hormiguero 16 años juntos Belén Cuesta y Silvia Alonso 931.000 8,2%

ACI: Alta Capacidad Intelectual 55 kilos 982.000 9,9%

La Sexta

El intermedio: The very best 375.000 3,5%

Cine Firewall 380.000 4,2%

Cuatro

First Dates 371.000 3,9%

First Dates: Beach Club 765.000 6,9%

FBI: Most Wanted 514.000 4,8%

Late night

La 1

Cine Batman v Superman: El amanecer de la justicia (continuación) 560.000 9,9%

Cine 2 Matrix 159.000 7,2%

Telecinco

Idol Kids: Momentazos 233.000 8,3%

Casino gran Madrid online show 101.000 4,7%

Antena 3

ACI: Alta Capacidad Intelectual Brila con luzh 444.000 8,1%

ACI: Alta Capacidad Intelectual S de Italia 235.000 8,3%

La Sexta

Cine 2 La niñera perfecta 126.000 3,7%

Cuatro

FBI: Most Wanted 393.000 5,6%

FBI 250.000 5,8%

The game show 81.000 3,2%

Sobremesa y tarde

La 1

Tour de Francia Saint Gaudens-Peyragudes 1.473.000 14,8%

Cine La ruta de Denver 481.000 5,5%

Servir y proteger 430.000 5,5%

El cazador 567.000 7,7%

Te ha tocado 477.000 6,3%

Previo fútbol: Eurocopa femenina Inglaterra-España 591.000 7,2%

Telecinco

Sálvame limón 1.024.000 10,3%

Sálvame naranja 1.188.000 14,7%

Sálvame sandía 858.000 10,7%

Antena 3

Amar es para siempre 1.114.000 12,3%

Tierra amarga 1.457.000 18,2%

¡Boom! 891.000 12,1%

Pasapalabra 1.855.000 23,5%

La Sexta

Zapeando 483.000 5%

Más vale tarde 466.000 5,9%

Cuatro

Alta tensión 234.000 2,3%

Todo es mentira 402.000 4%

Todo es mentira bis 447.000 5%

Cuatro al día 338.000 4,4%

Cuatro al día a las 20h 403.000 5,2%