Te contamos cuál es la audiencia que han cosechado en nuestro país los diferentes programas de televisión. Destaca la despedida de ‘La noche D’ que termina con un 6,8 %, ‘Supervivientes’ que vuelve a liderar y ‘First dates’ que es lo más visto de Cuatro con un 7,6.

Prime time

Antena 3

Hermanos 1.493.000 14,3%

Inocentes 788.000 14,4%

Telecinco

Supervivientes: tierra de nadie 1.545.00017,5%

La 1

Enred@d@s 817.000 6,5%

La noche d 729.000 6,8%

La Sexta

El intermedio: the very best 614.000 5,2%

Six 437.000 3,5%

Cuatro

First dates 505.000 4,9%

First dates 933.000 7,6%

Futura 462.000 4,2%

Late Night

Antena 3

Hermanos 178.000 6,9%

Telecinco

Supervivientes: tierra de nadie (Continuación) 1.545.000 17,5%

Casino gran Madrid online show 266.000 12,4%

Cuatro

Futura 169.000 2,8%

The game show 43.000 1,7%

La 1

Cine La bahía del silencio 136.000 2,9%

La noche en 24h:la entrevista Ángela Hernandez-Lorenzo amor 49.000 2,3%

La Sexta

Six 345.000 3,5%

Cine Certificado de muerte 147.000 3,1%

Crímenes imperfectos 90.000 4,3%

Sobremesa y tarde

Antena 3

Amar es para siempre 1.186.000 12,5% Tierra amarga 1.371.000 16,8% ¡boom! 949.000 12,7% Pasapalabra 2.117.000 24,6%

Telecinco

Sálvame limón 1.179.000 11,2%

Sálvame naranja 1.183.000 14,2%

Sálvame sandía 900.000 10,5%

La 1

Tour de Francia Dunkerque-Calais 687.000 6,8%

Servir y proteger 516.000 6,1%

El cazador 680.000 9,1%

Te ha tocado 459.000 5,8%

Aquí la tierra 646.000 7,3%

La Sexta

Zapeando 650.000 6,3% Mas vale tarde 492.000 6,1% laSexta clave 498.000 5,2%

Cuatro

Alta tensión 204.000 1,9%

Todo es mentira 514.000 4,9%

Todo es mentira bis 520.000 5,6%

Cuatro al día 424.000 5,4%

Cuatro al día a las 20h 485.000 5,9%