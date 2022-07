La final de la 10º edición de ‘MasterChef’ consiguió liderar durante la noche del lunes. El programa culinario nombró a María Lo como ganadora de la edición y aunque fue la final menos vista, este formato sigue convenciendo a la audiencia. Y es que registró un 17,8% de share y 1.769.000 espectadores, consiguiendo así su máximo de audiencia esta temporada. Por su parte, ‘Supervivientes’ sigue empeorando, logrando este pasado lunes 10,6% de share y 1.200.000 espectadores. La opción de Antena 3, ‘Hermanos’ sigue mejorando con un 13,9% de share y 1.213.000 espectadores.

Prime time

Antena 3

El hormiguero 16 años juntos Joaquín 1.326.000 11,3%

Hermanos El corazón se rompe en la rama a la que más se aferra 1.213.000 13,9%

Telecinco

Supervivientes: última hora 1.200.000 10,6%

La 1

Masterchef 1.769.000 17,8%

La Sexta

El intermedio: the very best 521.000 4,7%

El taquillazo Liga de la justicia 681.000 7%

Cuatro

First dates 434.000 4,5%

First dates: beach club 890.000 7,8%

Viajeros cuatro Ribeira sacra 387.000 3,8%

Late Night

Antena 3

Hermanos Éramos niños de buen corazon, desafiando la oscuridad… 311.000 10,9%

Telecinco

Supervivientes:diario264.0008,6%

Casino gran Madrid online show 84.000 3,9%

Cuatro

Viajeros cuatro Lanzarote 172.000 3%

El desmarque de cuatro 87.000 3,4%

La 1

Cine Un caso de amor 212.000 6,7%

La Sexta

Cine El secreto de una hermana 135.000 3,8%

Sobremesa y tarde

Antena 3

Amar es para siempre 1.129.000 12,1%

Tierra amarga 1.396.000 16,7%

¡boom! 795.000 10,5%

Pasapalabra 1.921.000 22,9%

Telecinco

Sálvame limón 1.185.000 11,7%

Sálvame naranja 1.231.000 14,7%

Sálvame sandía 1.020.000 12,1%

La 1

Cine Singing guns 555.000 5,9%

Servir y proteger 520.000 6,2%

El cazador 719.000 9,5%

Te ha tocado 587.000 7,4%

Aquí la tierra 673.000 7,7%

La Sexta

Zapeando 611.000 6,1%

Más vale tarde 459.000 5,6%

Cuatro

Alta tensión 236.000 2,2%

Todo es mentira 472.000 4,6%

Todo es mentira bis 527.000 5,7%

Cuatro al día 367.000 4,6%

Cuatro al día a las 20h 413.000 5,1%