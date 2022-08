Te contamos cuáles son las audiencias cosechadas este 1 de agosto. Destacamos ‘Mapi’ de TVE, que logró un total de 2.517.000 espectadores únicos y que ha estado presentado por Jandro. Además, señalamos que ha alcanzado un 8,2% de cuota de pantalla y 865.000 espectadores de media.

Prime time

Antena 3

El hormiguero 16 años juntos Carmen Machi 1.159.00010,6%

Hermanos ¡El corazón se rompe en la rama a la que más se aferra! 1.266.000 13,9%

Telecinco

C.s.i.: Vegas 1.051.000 9,7%

C.s.i. 664.000 8,7%

La 1

Mapi 865.000 8,2%

La noche de los cazadores 724.000 7,1%

La Sexta

El intermedio: the very best 451.000 4,3%

El taquillazo En la mente del asesino (Álex Cross 461.000 5%

Cuatro

First dates 436.000 4,8%

First dates 1.021.000 9,4%

Viajeros Cuatro A coruña 652.000 7%

Late night

Antena 3

Hermanos El corazón se rompe en la rama a la que más se aferra 302.000 8,5%

Telecinco

C.s.i. 528.000 12%

C.s.i. 347.000 13,1%

Cuatro

Viajeros cuatro Nueva York 366.000 7,5%

El desmarque de cuatro 140.000 5,5%

The game show 47.000 2,5%

La 1

Cine Superman returns (el regreso 430.000 9,9%

La Sexta