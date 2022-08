Antena 3 sigue en alza en lo que se refiere a su audiencia. La cadena ha vuelto a liderar en la noche del lunes con su serie ‘Hermanos’, que registraba 14,8% de share y 1.231.000 de espectadores. Por su parte, Telecinco vuelve a bajar con la emisión de ‘C.S.I. Vegas’ durante la franja del prime time. De hecho, consiguió 8,1% de share y 793.000 espectadores.

Prime time

Antena 3

El hormiguero 16 años juntos José Coronado y Mario Casas 1.136.000 11,8%

Hermanos ¿no tengo derecho a tener recuerdos felices? 1.231.000 14,8%

Telecinco

C.S.I.: Vegas 793.000 8,1%

C.S.I.: Vegas 775.000 8,2%

La 1

Mapi 639.000 6,9%

La noche de los cazadores 717.000 7,6%

La Sexta

El intermedio: the very best 414.000 4,5%

El taquillazo Noche de juegos 452.000 5,4%

Cuatro

First dates 454.000 5,6%

First dates 916.000 9,6%

Viajeros cuatro Burgos 567.000 6,6%

La 2

Las casas más extraordinarias del mundo 159.000 2%

Días de cine clásico: presentación La tentación vive arriba 546.000 5,7%

Incluye:

– Días de cine clásico: película La tentación vive arriba 557.0005,8%

Late Night

Antena 3

Hermanos 318.000 9,6%

Telecinco

C.S.I. 525.000 7,5%

C.S.I. 370.000 9%

C.S.I. 248.000 10,1%

Cuatro

Viajeros cuatro Granada 264.000 5,8%

El desmarque de cuatro 66.000 2,9%

La 1

Cine Otra terapia peligrosa ¡recaída total! 303.000 6%

Cine 2 Fiesta de la nieve (2019) 74.000 3,3%

La Sexta

Cine Dulces mentiras 168.000 5,1%

Pokerstars casino live 31.000 1,8%

La 2

La noche temática Sesenta años sin Marilyn 177.000 3,2%

Incluye:

– Marilyn Monroe: la subasta de una vida 249.000 3,6%

– Andy warhol: una vida de arte 107.000 2,6%

Festivales de verano Xavi torres trio con miguel zenon 25.000 1,1%

Sobremesa y tarde

Antena 3

Amar es para siempre 1.048.000 12,5%

Tierra amarga 1.381.000 18,5%

¡boom! 874.000 12,8%

Pasapalabra 1.658.000 23,2%

Telecinco

Sálvame limón 1.059.000 11,5%

Sálvame naranja 993.000 13,2%

Sálvame sandía 836.000 11,6%

La 1

Cine Un verano en la toscana 525.000 6,1%

Servir y proteger 422.000 5,6%

El cazador 548.000 8%

Te ha tocado 437.000 6,3%

Aquí la tierra 602.000 8,2%

La Sexta

Zapeando 525.000 5,8%

Más vale tarde 415.000 5,6%

Cuatro

Alta tensión 191.000 2%

Todo es mentira 408.000 4,4%

Todo es mentira bis 458.000 5,5%

Cuatro al día 341.000 4,8%

Cuatro al día a las 20h 329.000 4,7%

La 2

Saber y ganar 688.000 7,3%

Grandes documentales 415.000 4,9%

Incluye:

– Supervivencia extrema Los retos de la vida 399.000 4,6%

– El lado salvaje de África La batalla de los sexos 431.000 5,3%

Documenta 2283.000 3,8%

Incluye:

– Supernaturaleza Adherencia 283.000 3,8%

Un poco más lejos 200.000 2,9%

Viaje al pasado de las ciudades Pekin, China: la nueva gran muralla china 128.000 1,9%