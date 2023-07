Audiencias: 'Allá tú' (12,3%) reabre sus cajas con acierto en Telecinco ante el liderazgo de 'The Equalizer 2' (13,4%)

Ya es un hecho. 'Allá tú' regresaba ayer a Telecinco casi dos décadas después de su estreno. El mítico concurso de las cajas llegaba con un aire renovado pero con el mismo espíritu que antaño. Jesús Vázquez volvía a ponerse a los mandos como maestro de ceremonias y parecía que nada había cambiado. Quizá por eso, su nostálgica vuelta se tradujo en segunda opción de la noche, acumulando 1.284.000 espectadores y un 12,3% de share. Aunque el liderazgo, eso sí, fue para el cine de La 1. 'The Equalizer 2' consiguió llevarse la medalla de oro del prime time dominical, con un 13.4% de share y 1.453.000 espectadores.

En la tarde, destaca 'Fiesta', con uno de sus mejores datos en las tardes de los domingos, marcando un gran 13,1% de share.

Película de la semana: The equalizer 2 13.4% 1.453.000

Cine: Oscura verdad 9.8% 601.000

Turismo rural en el mundo 3.1% 289.000

Rutas bizarras: Por el camino de santiago: La cruzada pirenaica y el cristo de los post-it 3.3% 352.000

Versión española: Luz de domingo 3.8% 397.000

Secretos de familia 11.8% 1.073.000

Cuarto milenio 5.1% 536.000

¡Alla tu! 12.3% 1.284.000

Anatomía de...: El Robo Del Codice 6.4% 684.000

Anatomía de...: La Riada De Biescas 3.8% 419.000

Anatomía de...: El Robo Del Codice 4.4% 327.000

Late night

Cine 2: Hanna hellmann, la llamada de las montañas 8.3% 208.000

Espias de guerra: Los espias del día d 2.1% 123.000

Espias de guerra: El soldado que nunca existio 3.3% 109.000

Espias de guerra: El espia que salvo el mundo 4.1% 84.000

Doctor Alí 6.8% 191.000

Cuarto milenio 6.3% 278.000

Cine: Ola de crimenes 6.4% 261.000

Casino Gran Madrid online show 3.3% 65.000

Encarcelados 5.8% 118.000

Sobremesa- tarde

Tour de francia: Saint leonard de noblat-puy de dome 11.5% 1.153.000

Sesion de tarde: Los descendientes ( 2010 8.1% 735.000

El comodín de La 1 5% 433.000

Aquí la Tierra 7.9% 691.000

Saber y ganar: Fin de semana 4.6% 460.000

Grandes documentales 2.2% 215.000

Documentales de la 2 3.3% 298.000

80 cm: Vall de barraves: Cumbres y lagos 3.7% 322.000

Ruralitas 3.9% 338.000

Multicine: Proteccion venenosa 12.7% 1.274.000

Multicine 2: Psycho bff 9.6% 897.000

Multicine 3: Campanas de boda 7.5% 656.000

Callejeros viajeros paraisos: Andaman: El tesoro de tailandia 3.4% 331.000

Home cinema: M: I-2 ( mision: Imposible 2 ) 6.9% 687.000

Home cinema 2: La hija del lobo 6.2% 568.000

Futbol: Kings league: Saiyans fc-kunisports 2.1% 180.000

Fiesta 13.1% 1.229.000

Cine: Harry potter y la camara secreta 4.3% 429.000

Cine 2: Los vengadores 3.7% 327.000

La mañana

Fin de semana 24h 14.7% 343.000

Comando actualidad: Se alquila 6.2% 225.000

Comando actualidad: Aquí no se puede vivir 6.2% 263.000

Viaje al centro de la tele 6.4% 332.000

Viaje al centro de la tele 7.1% 485.000

Corazón fin de semana 9.4% 796.000

Hotspots: La última esperanza: Mediterráneo 1.6% 24.000

Los conciertos de la 2: Orquesta sinfonica rtve 2.9% 48.000

Medina 2.3% 45.000

Buenas noticias tv 2.7% 59.000

Shalom 2.8% 66.000

últimas preguntas 5.5% 148.000

El día del Señor 11% 377.000

Pueblo de Dios: Quito de puertas abiertas 6.7% 250.000

Saber vivir 3.8% 159.000

Flash moda 3% 143.000

Zoom tendencias 2.1% 129.000

Sudafrica con gregg wallace: La costa de las ballenas 2% 151.000

El viaje del samurai: La mision keicho 1.8% 167.000

Los más... 5.3% 93.000

Centímetros cúbicos 4.9% 113.000

Tu cara me suena 7.5% 288.000

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 10.3% 568.000

La ruleta de la suerte 15.2% 1.145.000

Surferos tv 0.7% 7.000

Hotel, dulce hotel 2.7% 42.000

Callejeros viajeros: Mexico d.f.tiene un precio 3.7% 68.000

Callejeros viajeros: Riviera maya 7.4% 185.000

Callejeros viajeros: Caribe mexicano 7.6% 255.000

Viajeros Cuatro: Ciudad de mexico 8.6% 339.000

Viajeros Cuatro: Yucatan 8.3% 426.000

Cuatro al día: Fin de semana 5.6% 406.000

Got Talent España 6.3% 114.000

Got Talent España 10.5% 381.000

Socialité by Cazamariposas 12.8% 890.000

Centímetros cúbicos 2.6% 43.000

¿Que me pasa doctor? 3.8% 76.000

Zapeando 3.3% 109.000

Equipo de investigación: Operacion juguete 3.8% 157.000

Equipo de investigación: Operacion turquia 5.4% 285.000