Atresmedia ha recibido este jueves una noticia capaz de tambalear sus esquemas. La Audiencia de Barcelona ordena ahora a la cadena que deje de emitir El Rosco de Pasapalabra y les obliga a que lo hagan de forma inmediata. ¿La razón? Consideran que la prueba final del espacio de televisión vulnera los derechos de propiedad intelectual de la productora MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V y, además, les impone una multa por daños morales de 50.000 euros. Eso sí, Atresmedia no se quedará de brazos cruzados, sino que recurrirá y seguirá emitiendo hasta que una sentencia les quite la razón.

Este proceso podría alargarse tres años más, por lo que todo apunta a que tanto Roberto Leal como su equipo podrán seguir trabajando con normalidad. ‘Pasapalabra’ es el programa que mejor funciona de Antena 3, de hecho, supera los dos dígitos cada día, lo que revela la buena acogida que tiene en el público este formato desde hace años y, por ello, no piensan renunciar a él. En este momento El Rosco es la prueba estrella y todo apunta a que lo seguirá siendo hasta que el Tribunal Supremo diga lo contrario y dicte sentencia.

Desde hace años batallan en los tribunales por los derechos de propiedad intelectual del popular concurso. De hecho, nos remontamos al año 2019 cuando se obligó a Telecinco a cancelar el concurso casi sin previo aviso, un proyecto que supuso la pérdida de mucha audiencia y que, además, no podrán recuperar en el futuro. Para la cadena de Mediaset quedó completamente prohibido «reanudar en el futuro, la emisión, edición, producción, reproducción, comunicación pública, distribución, transformación y toda y cualquier otra forma explotación, por sí o a través de terceros, del programa Pasapalabra, así como de cualquier otro programa de televisión que tenga un formato idéntico o similar al del programa Pasapalabra o que tenga la denominación Pasapalabra«.