Pedro Piqueras ha vuelto al plató de los Informativos Telecinco con muchas ganas. Aunque las noticias giran alrededor del coronavirus, estos espacios dedican el final de sus informativos a noticias un poco más divertidas, para así poner una nota de humor en estos tiempos tan difíciles.

Pues bien, son tan graciosas algunos de los vídeos que ponen que Pedro Piqueras no puede evitar las carcajadas de risa al ver qué ocurría en dicho vídeo. El caso es que estaban tratando el tema del deporte que muchos están haciendo en sus casas estos días de cuarentena. Muchos no dudan en grabarse, pero hay veces que los ejercicios no salen lo bien queuno espera.

Al ver a algunas personas haciendo deporte en sus casas, pero que han tenido accidentes un poco desagradables, el presentador de los Informativos Telecino no puede evitar la risa. De hecho, durante la emisión del vídeo se escucha el ataque de risa de Pedro Piqueras, que intenta controlarla sin éxito.

Otra divertida anécdota

El vídeo ha sido compartido en las redes y muchos han mandado mensajes divertidos al verlo: «Soy fan de Piqueras cada vez que se ríe con algún vídeo. No es la primera vez que le pasa. 🔝🔝», «Lo que me pude reír anoche, no podía parar y ahora mismo solo acordarme, me parto. Gracias Pedro por hacerme pesar un rato buenísimo!!! 😄😊😊😊😊😊», «Qué buen comunicador es este hombre!!!!!», «Ojalá más humor en el contenido, nos hace falta a muchos, aún así gracias por la labor que hacéis», han comentado algunos.

No es la primera vez que Pedro Piqueras se convierte en protagonista de la actualidad por momentos como este. Y es que hace unos días, Pedro Piqueras habló del sobrepeso del actor Pepón Nieto sin tabús ni miramientos. Un comentario sin malas intenciones que, sin embargo, han supuesto un tsunami de comentarios en las redes sociales, jactándose con el desliz del periodista y la buena acogida del intérprete a lo que muchos consideran un insulto en toda regla.

Pedro Piqueras ha encontrado en la edición de la noche de Informativos Telecinco un escaparate perfecto para conocer cómo muchos de nuestros rostros conocidos están viviendo el confinamiento por culpa del coronavirus. Cada noche, conecta vía vídeollamada con algún rostro popular de nuestro país, ya sean artistas, políticos, empresarios y demás personas del star system nacional. Hace unos días le tocaba el turno al actor Pepón Nieto, que confesó que en su cuarentena no hay lugar para dietas, muy a su pesar.

Las palabras de Pepón Nieto

“Me ha pillado solo el confinamiento y me lo como todo. Estoy comiendo como una Comunidad Autónoma. Estoy comiendo muchísimo”, remarcaba una y otra vez Pepón Nieto para explicar que la cuarentena le está provocando ansiedad y eso le hace asaltar la nevera cada dos por tres, como le sucede a la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, lo que ha llamado la atención del público no es tanto su confesión, en la que tantos nos vemos reflejados, sino en la respuesta del presentador Pedro Piqueras, que no dudo en advertir a su entrevistado de los peligros de tantos excesos: “Pues cuidado con eso y cuidado con la harina, que dicen que estamos cocinando por encima de nuestras posibilidades con harina. A ver cómo sale usted por la puerta”. Un comentario desafortunado, aunque sin malas intenciones, que ha sido acogido en las redes sociales con mucho humor. Vea el momento en el siguiente vídeo:

Unos días desaparecido de los Informativos

Pedro Piqueras llevaba unos días sin aparecer en el plató de los Informativos de Telecinco, lugar que ocupa desde hace años para dar las noticias de la noche entre semana, justo cuando empezó toda la crisis de coronavirus. El plan que ha llevado a cabo Mediaset para evitar que sus presentadores de televisión se vean afectados por el coronavirus le llevó a tener que estar en casa unos días. Le sustituyó la otra gran cara conocida de Telecinco, Isabel Jiménez, que tras la vuelta de Pedro, llega su turno para descansar en su casa.

A su vuelta, Pedro Piqueras quiso lanzar un mensaje de lo más contundente cuando pasamos por uno de los momentos más delicados en nuestras vidas: «Todos seguiremos luchando, cada vez con más fuerza, cada vez más unidos, hasta derrotarlo», aseguraba para animar a todos a seguir en casa para evitar que el coronavirus siga propagándose.

Precisamente quiso recalcar la importancia que tiene quedarse en casa en estos momentos, una campaña viral que los medios de comunicación han hecho todos estos días. Y es que ha sido una de las medidas más repetidas, también, por el Gobierno de Pedro Sánchez tras decretar el Estado de alarma: «Estar en casa es lo que debemos hacer para que esto no sea una mortandad».