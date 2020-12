«Yo cuando salí ya le pedí disculpas. No son compartimientos adecuados», ha afirmado el modelo sobre su actitud en la ‘Casa Fuerte’.

Muchas han sido las voces críticas con Asraf Beno por su compartiendo con Isa Pantoja dentro del reality ‘La Casa Fuerte’. Discusiones, reproches, faltas de respeto… La relación ha estado más que nunca en el punto de mira. Ahora que el concurso ya ha terminado y el ceutí ha podido visionar algunas de las imágenes más controvertida en el debate final, no ha dudado en pedir perdón públicamente. «Yo cuando salí ya le pedí disculpas. No son compartimientos adecuados y no se lo merece».

“Me he pasado», ha reconocido. Asimismo, ha explicado que ya había tratado el tema de forma privada con su prometida, pero deseaba hacerlo también públicamente. Mientras que la hija de la tonadillera explicaba que quería ver bien todo para reflexionar sobre el tema. «Ahora entiendo que la gente dice las cosas por algo, no se lo va a inventar. Te metes en un reality y las consecuencias son que expongas tu relación, en este caso con Asraf. Eso nos ha fallado un poco». El maniquí aludía a la presión para justificar su comportamiento. «Eso hace mucho», señalaba.

Además, Isa ha bromeado con que creía que los Reyes no le iban a traer nada en Cantora. Finalmente, hacía la siguiente plegaria: «Las Navidades haber si nos traen un poco de estabilidad emocional y salud».

Las lágrimas de Asraf

El modelo se ha mostrado muy afectado cuando ha recordado que algunos de sus compañeros no le creyeron cuando contó la dolencia que continúa padeciendo. “No quiero hacer un drama para que luego me critican, se ha llegado hasta a dudar de si estoy enfermo de verdad, de si he ido a contar un cuento», dijo. Durante su estancia en ‘La Casa Fuerte’ se emitió el programa ‘Volverte a ver’ donde reveló que le habían detectado una anomalía en los pulmones que el impidió participar en la última edición de ‘Supervivientes’.

«Estas cosas me hacen daño porque voy a un programa a contar esto y me dicen que soy un falso y que cómo puedo jugar con esos temas», ha afirmado totalmente roto y envuelto en un mar de lágrimas. Ha recordado que para él este capítulo supuso un susto bien grande: «Todavía no sé lo que tengo. Ya me he acostumbrado y estoy viviendo con ello».

«Tengo miedo, claro que sí», ha reconocido añadiendo que espera que no sea nada. Por el momento se ha descartado el cáncer también otras enfermedades fuertes, pero le asusta no conocer exactamente lo que padece. Algo que le ha tocado profundamente a nivel personal: «Me ha afectado en mi carácter. Habéis visto las veces que he llorado por nada, he estado muy mal. Se ha llegado hasta a dudar de si estoy enfermo de verdad. Me duele, me hace daño».