Nuria Roca protagoniza una serie con la ‘youtuber’ Esty Quesada

Nuria Roca ha presentado en ‘El Hormiguero 3.0’ su nuevo proyecto televisivo: una serie que grabó el pasado verano y que se estrenará en el canal TNT el próximo domingo 26 de enero. Se trata de ‘Road Trip’, en la que comparte un viaje de 2.000 kilómetros por Estados Unidos con la ‘youtuber’ Esty Quesada.

Dos compañeras de viaje muy diferentes

La colaboradora ha contado en el programa de Pablo Motos cómo fue la experiencia de compartir viaje con esta joven, conocida como ‘Soy una pringada’. Las dos fueron «juntas de Miami a Nueva York» después de coger un vuelo rumbo al continente americano «sin conocernos».

«Pensaba que iba a ser estirada, más pija, que no nos íbamos a caer bien. Y sorprendentemente nos caímos bien» ha contado Esty. Por su parte, la valenciana ha relatado que no fue tan difícil convivir con esta estrella del universo digital. «Yo tengo 47 y ella tiene 25, y eso nos coloca en un lugar diferente. Pero poco a poco nos dimos cuenta de que no somos tan diferentes», explicaba a Pablo Motos.

Aunque ninguna ha querido hacer ‘spoiler’ y adelantar escenas antes del estreno a la audiencia, sí han contado que Esty no ha tenido una infancia fácil. «Pensabas en morirte a los siete años», le decía Nuria. «Sí. Era todo una mierda. A los siete años tengo recuerdos de qué puta mierda todo. Mi abuela era muy mala, muy mala, muy mala. Soy una chica muy lista. Estaba totalmente en lo cierto. Pero hay que cambiar la perspectiva de la vida y tomarse las cosas con humor. Hay que sobrevivir», respondía. «Ahora, podría decirse que estoy feliz. Me jode. No te quieres matar todo el rato».