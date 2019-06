Alejandro Sanz ya se ha incluido en la lista de invitados del programa de Bertín Osborne. El cantante visita este viernes ‘Mi casa es la tuya’, donde mostrará la increíble relación que tiene con el presentador de televisión. De hecho, todo el equipo de Bertín hizo las maletas rumbo a Miami, donde se grabó el programa. Es la primera vez que viajan hasta Estados Unidos para rodar una entrega.

El presentador de televisión rememorará los momentos más importantes de su vida personal y profesional en este programa tan esperado, el primero de la nueva temporada. De hecho, con esta entrega cumple la promesa que hizo la temporada pasada sobre la aparición de Alejandro Sanz en su programa.

En uno de los vídeos promocionales que ha hecho la cadena, Bertín Osborne le lanza un dardito: «Te casaste en secreto, vamos, yo no me enteré». Alejandro Sanz no se calla: «No queríamos que te enteraras tú», le contesta el cantante rotundo, lo que provocó las risas del presentador de televisión.

Otro de los momentos divertidos de la entrevista es cuando Bertín habla de los tatuajes del cantante: «Si no fuera por los tatuajes, se te vería bien». El cantante no dudó en contestarle: «Este es es ‘Bertín me cago en tus muelas’, así se llama este», declara señalándose uno de los tatuajes de su brazo.