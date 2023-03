Artùr Dainese, segundo expulsado de 'Supervivientes 2023'

Con tan solo 500 votos de diferencia, Artùr Dainese se ha convertido en el segundo expulsado de la edición más extrema de 'Supervivientes 2023' en un duelo final con Sergio Garrido. Una expulsión que ha llegado antes del juego de reubicación de todos los concursantes, que llega tras la eliminación de la localización ‘Tierra de nadie’ y la condición de inmunes que tenían los concursantes que iban a aparar a esa playa. Apenas unos minutos después del inicio del programa, Jorge Javier Vázquez conectaba con Laura Madrueño y Honduras para dar a conocer el resultado de las votaciones. Tras ver los porcentajes ciegos, se podía confirmar un desequilibrio bastante importante entre los tres nominados, Gema Aldón, Artùr Dainese y Sergio Garrado. El concursante más apoyado tenía un 65% de los votos, que era Gema Aldón.

En el duelo final entre Artùr Dainese y Sergio Garrido, el reparto de los votos ha estado muy igualado, saldándose con la expulsión del modelo internacional por la mínima diferencia de 500 votos. Jorge Javier le dedicaba una palabras al recién expulsado: "Lo sentimos mucho, qué pena. Creo que teníamos aún muchísimas cosas que podríamos haber descubierto". Sin embargo, su paso por el programa todavía no ha llegado a su final, ya que ahora estará en la 'Playa de los Olvidados' junto a Jaime Nava. "Una playa obscura, austera y muy incómodo. Cuenta con muy pocas horas de luz y hay un fuente viento", así describía Jorge Javier el hogar que compartirán Jaime y Artùr.

Artùr Dainese se ha quedado impactado al conocer que comienza una nueva etapa la 'Playa de los olvidados'

Una noticia que no le ha sentado del todo bien. "Ahora voy a comer", decía muy feliz Artùr a sus compañeros después de fundirse en un abrazo con quien ha compartido equipo desde que llegó a Honduras. "No, no vas a comer. Ahora vas con Jaime a la Playa de los olvidados", le anunciaba Laura Madrueño. Un hecho que lo ha dejado impactado y sin palabras.

Gema Aldón se ha convertido en la primera salvada de la noche

El primero en librarse de esta expulsión fue Diego Pérez, que lo hizo el pasado martes en la 'Ceremonia de Salvación'. Todo quedaba entre Gema Aldón, Artùr Dainese y Sergio Garrado. Tras ver cómo habían pasado la semana los nominados y escuchar los míticos versos con los que Jorge Javier Vázquez siempre les deleita, llegaba el momento de saber cuál de los tres nominados era el primero en respirar aliviado y salvarse de la expulsión. "Los espectadores de 'Supervivientes 2023' han decidido que sigue en el concurso... ¡Gema!”, decía el popular presentador. Por lo que la primera en salvarse ha sido la hija de Ana María Aldón, que no podía estar más feliz por la decisión del público y, además, con la gran diferencia de votos que había entre los otros dos nominados. Hay que recordar que las votaciones de este año son a través de la App de Mitele y son de firma gratuita, además de que los votos son en positivo.

Gema Aldón no ha podido reprimir las lágrimas al escuchar sus lágrimas y ha corrido a abrazarse a sus compañeros de equipo: "Muchísimas gracias. Ahora mismo me encuentro como si me hubiera comido cuatro pizzas seguidas. Gracias a todo el mundo, creía que no tenía apoyo", decía visiblemente emocionada al ver que ha sido la que más apoyo ha tenido en la noche de este jueves.