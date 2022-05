Como un torrente de energía y embriagando con su fuerza, así ha saltado al escenario del Pala Olímpico de Turín Chanel Terrero. La representante de España ha conquistado al público del Festival de Eurovisión con sus pegadizos ritmos latinos de ‘Slomo’. Una actuación sublime que ha aunado espectáculo y música y que nos ha hecho soñar con el ansiado «Chanelazo».

Vestida con un mono negro confeccionado por Palomo Spain con 50.000 cristales de Swarovski cosidos a mano, la puesta en escena de Chanel ha sido arrolladora. La actriz, cantante y bailarina ha demostrado ser un auténtico animal escénico acompañada de sus cinco bailarines: Exon Arcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurin y María Pérez. Como dice la letra de su canción ha estado «ready pa’ romper» con todo protagonizando un show que lleva la firma del coreógrafo Kyle Hanagami y que la ha convertido en una de las favoritas de la noche.

La sorpresa de Chanel

El momento culmen de la actuación se ha producido al final, cuando la artista ha protagonizado un solo con el que ha demostrado toda su capacidad vocal. Un instante de éxtasis en el que el público ha vibrado al máximo y que ha coincidido con la explosión de distintos elementos pirotécnicos. También ha sacado al escenario un complemente muy español, un abanico en color rojo.

La actuación de Chanel se ha vivido con mucha emoción, sobre todo entre los centenares de españoles que se han desplazado a Turín. Todos ellos se han puesto en pie para bailar a ritmo del pegadizo estribillo. La cantante ha disfrutado de una jornada que difícilmente podrá olvidar rodeada de muchos eurofans que han acuñado el término «Chanelazo». Poco antes de la actuación ha reconocido que afrontaba con ciertos nervios esta gran oportunidad profesional. «Estamos muy concentrados, intentando estar unidos y en un espacio de concentración porque… se viene, se viene».

A la espera de las votaciones, Chanel se ha situado en los primeros puestos de todas las apuestas. Hacía años que España no encabezaba las quinielas. Nos tenemos que remontar a 2014 para recordar la última ocasión en la que nos posicionamos dentro del ‘top 10’. Lo consiguió Ruth Lorenzo gracias a su envolvente canción ‘Dancing in the rain’.

La final de Eurovisión ha estado conducida por Mika, Alessandro Cattelan y Laura Pausini. Esta última ha realizado un nostálgico repaso a su repertorio al inicio de la gala. Un total de 25 países han concursado con el objetivo de alzarse con el preciado micrófono de cristal. El representante de Italia, Mahmood y Blanco, ha actuado justo delante de Chanel con su canción Brividi. Entre los favoritos, también se ha situado el representante de Ucrania, Kalush Orchestra, con su tema ‘Stefania’, un tributo a la madre de uno de los componentes de la banda.

