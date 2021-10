Las arcadas de Terelu al oler el plato de Victoria Abril y Juanma Castaño en ‘MasterChef Celebrity 6’

Una noche más, Terelu Campos se ha convertido en noticia en ‘MasterChef Celebrity 6’. La malagueña ha protagonizado uno de los momentos más divertidos de la cuarta gala de la sexta edición del concurso. Todo ha sucedido cuando Juanma Castaño y Victoria Abril han presentado una receta en una de las pruebas. El periodista y la actriz han preparado juntos un pescado empanado que no ha gustado nada a los chefs… Tampoco le ha agradado a la malagueña, que ha reaccionado de manera inesperada al ver, y especialmente al oler, el plato de sus compañeros.

A la hija de María Teresa Campos le ha dado tanto asco la presentación de sus contrincantes que ha salido corriendo por el plató mientras se tapaba la boca con las manos. Una respuesta con la que nadie contaba y que rápidamente se ha convertido en uno de los instantes más buscados por la audiencia en Twitter.

Otro de los momentazos protagonizados por la andaluza ha tenido lugar en la prueba de exteriores celebrada en A Coruña. Ella y Victoria Abril, miembros del mismo equipo -el rojo- preparaban unos percebes. La actriz recriminaba a Terelu por tener la olla demasiado llena: «Hay más percebe que cazuela», le echaba en cara. «Estoy removiendo como buenamente puedo», contestaba la colaboradora. Rápidamente la paraba los pies: «A ver Victoria, que por las buenas soy muy buena, pero también tengo muy mala hostia», le decía.

¿Quién crees que tiene razón? RT Terelu Campos FAV Victoria Abril#MCCelebrity pic.twitter.com/jpFCHigQxw — MasterChef (@MasterChef_es) October 4, 2021

Fuera de cámaras, Terelu admitiría: «Soy súper pacífica. Pero cuando veo que me están atacando sin motivo y sin razón, ya ahí saco el carácter, que también lo tengo». Es el primer encontronazo que vive con un compañero, pero ha dejado claro que no va a dejarse pisar por nadie. Victoria Abril, por su parte, lamentaba la mala relación que tiene con el resto de aspirantes: «No me siento querida por mis compañeros».

Horas antes de emitirse las imágenes de sus arcadas o su parón en seco a Victoria Abril, Terelu compartía en su perfil de Instagram una importante noticia: se ha hecho un nuevo retoque estético. Y es que su paso por ‘MasterChef Celebrity 6’ ha provocado un deterioro en sus manos al que ha querido poner freno. «Mi experiencia entre fogones me estaba dejando las manos tan mal que he tenido que hacerme un rejuvenecimiento exprés con ácido hialurónico», ha relatado este lunes.

«He tenido que hacerme un rejuvenecimiento exprés»

«El resultado me parece maravilloso», ha confesado. «¿Qué os parece a vosotros?». Esta intervención es una de los escasos tratamientos de medicina estética a los que se somete la andaluza. A diferencia de su hermana, Carmen Borrego, es más cauta a la hora de someterse a inyecciones. A sus 51 años, aún presume de un rostro sin arrugas. Y bien por «pereza» o por «miedo», se resiste a hacerse retoques en la cara: «Otras veces pienso a ver si me va a dar reacción y verás tú», ha explicado.