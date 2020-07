Tras los impresionantes retoques de Kiko Matamoros, los colaboradores han revelado las cirugías y arreglitos que se han hecho para mejorar su aspecto.

Esta mañana, Kiko Matamoros ha entrado en quirófano para someterse a una extracción de la vesícula biliar en un hospital de Madrid. Sin embargo, no ha sido esta intervención la que ha preocupado a la audiencia y a sus compañeros de Telecinco, sino sus últimos retoques. El pasado sábado, el colaborador se sentaba en ‘Sábado Deluxe’ para participar en la primera entrevista de Mila Ximénez tras comenzar su tratamiento contra el cáncer de pulmón que padece.

El radical cambio de Matamoros, a debate en ‘Sálvame’

Ante el evidente cambio de su rostro, Matamoros confesaba que se había sometido a un retoque estético. Para ello confiaba en la doctora Carla Barber, novia de su hijo Diego Matamoros. Su transformación física era tan impresionante que el colaborador se convirtió en ‘trending topic’ aquella noche. «Evidentemente mi aspecto no es el mejor, se me tiene que desinflamar la cara», narraba. A sus 63 años, el madrileño se ponía en manos de su nuera para rejuvenecer su aspecto. Así enumeraba sus retoques: «En los labios me ha infiltrado en las arrugas, me ha subido las cejas y la nariz también porque la tenía desviada».

Este lunes, sus compañeros no han podido evitar hacer comentarios sobre el aspecto actual de su colega. «Perdonadme, pero qué le ha pasado a Kiko Matamoros», espetaba Belén Esteban. «El mentón está cómo más rellenado. La nariz se la ha retocado y el pómulo lo tiene como mas arriba», comentaba Antonio David Flores.

Antonio David Flores: «Me he puesto bótox en la frente»

Todos tenían ganas de analizar los arreglitos que se ha hecho Matamoros. Y es que muchos de ellos también han recurrido a la ayuda de los profesionales de la medicina estética para atenuar los pequeños defectos o imperfecciones de su anatomía. Alonso Caparrós admitía sin tapujos que se ha retocado. «Yo me he hecho de todo últimamente. Me he hecho un total: bótox en la frente, pómulos, unos hilos», señalaba.

Antonio David, por su parte, admitía que se ha inyectado la toxina botulínica. «Me he puesto bótox en la frente, pero nada más, porque soy un chaval», bromeaba. Lydia Lozano, que nunca ha recurrido a cirugía ni a pinchazos, lamentaba: «Últimamente veo a la gente con tanto pómulo».

Corredera habla de sus pinchazos de plasma

Carlota Corredera tampoco ha tenido reparos en admitir que se ha hecho retoques. «Lo del plasma sí me lo he hecho. Te extraen sangre, centrifugan tu sangre para extraer el plasma. Tengo la piel súper sensible y me hago mis tratamientos en Carmen Navarro. Me pincho el plasma para ayudar a que la piel no esté tan machacada del maquillaje de la tele. Lo que te inyectan son tus propias plaquetas, que el cuerpo no las va a rechazar nunca Por eso no te puedes tomar ningún tipo de analgésico, porque eso es lo que hace que te salgan hematomas».

Chelo García Cortés: mini-lifting, abdominoplastia y bolsas de los ojos

Por su parte, Chelo García Cortés contaba, uno a uno, sus retoques. «Yo me hice hace mucho tiempo fueron las bolsas y tenía muchas ojeras. Hace 30 años que me hice las bolsas. Me hice también en Barcelona un mini-lifting, una abdominoplastia. Me quitaron un ovario que era benigno y se me descolgaron todos los músculos. Estando aquí en ‘Sálvame’ me hecho factores, que es lo del plasma», contaba.

Laura Fa presume de canalillo en directo

Laura Fa ha hablado de su implante mamario. «Cuando das el pecho me habían quedado como dos pimientos verdes vacíos y no me puse, me rellené», aseguraba. «Lo enseño en redes sociales porque es lo que tengo mejor, la verdad».

Belén Esteban: «Yo me hago mis cositas»

La última en hablar sobre su paso por los centros de medicina estética ha sido Belén Esteban. La de Paracuellos no ha querido entrar en detalles, pero ha reconocido que se cuida regularmente: «Yo me hago mis cositas en la cara». Como ven, una amplia mayoría del equipo de ‘Sálvame’, al igual que Kiko Matamoros, han pasado por ‘chapa y pintura’ para perfeccionar su aspecto. A excepción de Lydia Lozano… ¡no se libra nadie!

