El bailaor mantuvo una cariñosa conversación con Rocío Carrasco y ambos dejaron patente la buena relación que hay entre ambos.

Después de convertirse en el primer expulsado de ‘Supervivientes 2021’ y una semana después de sentarse en ‘Sábado deluxe’ para hablar abiertamente de su verdadera relación con Fidel Albiac y Rocío Carrasco, Antonio Canales ha vuelto a ‘Viernes deluxe’ para someterse al polígrafo de Conchita. En medio de su intervención, el bailaor tuvo la oportunidad de hablar con la hija de Rocío Jurado y dejaron patente la buena relación que había entre ambos. Además, el exconcursante del reality de aventuras recibió una noticia en directo sobre un nuevo proyecto profesional.

A raíz de la llamada de Rocío Carrasco a María Teresa Campos, Antonio Canales y la hija de «La más grande» dejaron patente la buena relación que existía entre ambos. Una clara declaración de intenciones que llegaba una semana después de que el artista confesara que había mentido y ocultado su amistad con Fidel Albiac en Honduras para proteger al matrimonio.

«Te queremos mucho, no se puede bailar mejor en el universo«, comentaba la protagonista de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Emocionado tras escuchar las palabras de la empresaria, quien no dudaba en asegurar que tenía muchas ganas de verle, Antonio Canales hacía hincapié en que el sentimiento era mutuo y le pedía que le diera un beso a Fidel Albiac de su parte.

De la misma forma, al terminar su polígrafo en ‘Viernes deluxe’, Jorge Javier Vázquez confirmaba a la audiencia que, a partir de la semana que viene, Antonio Canales comenzaría a formar parte del plantel de colaboradores de ‘Sálvame’. Una buena noticia que recibió con gran alegría y con la que no dudó en imaginar cómo sería su sección en el programa de las tardes de Telecinco. «Me gustaría tener una sección que trate sobre lo que yo controlo, la cultura, pero desde el punto de vista de la prensa del corazón», comentaba.

Así justificó sus «mentiras» en ‘Supervivientes 2021’

En su paso por ‘Supervivientes’, Antonio Canales aseguró, delante de Olga Moreno, que no tenía ningún tipo de relación con Fidel Albiac y Rocío Carrasco. Además, ajeno a lo que estaba pasando en España, el bailaor hizo hincapié en que no se creía el testimonio de la hija de Rocío Jurado. Tras ser expulsado y con su regreso a España, el exconcursante reculó y confesó que mintió para proteger al matrimonio. «Sé que a Fidel y a Rocío no les gusta que hablen de ellos, por eso eché balones fuera. Yo lo que hice fue guardarles las espaldas por el cariño que les tengo. Son casi como mi familia. El tiro sale por la culata. Sin saberlo se hace una maraña de conjeturas», comentó entonces.

Reiteró que tanto a Rocío como a Fidel les consideraba parte de su «familia». Además, no dudó en salir en defensa de Rocío Carrasco: «Desde aquí lo corroboro, ella no miente». Ha recordado la amistad que siempre mantuvo con Rocío Jurado y Pedro Carrasco y que al visionar la docu-serie le ha producido un profundo malestar. «Me duelen muchas cosas al ver el documental. Detesto el maltrato y la violencia. Lo detesto. No quiero nada de eso y me duele en el alma. No estoy para nada posicionándome en ningún lugar».

De la misma forma, Antonio Canales confirmó que el marido de Rocío Carrasco se quedó en su casa mientras que la hija de Rocío Jurado permanecía ingresada a raíz de su accidente de tráfico. «Claro que es verdad que Fidel estuvo en mi casa. Es evidente que estuvo, pero yo estaba de gira y le vi cuatro o cinco veces», ha contado. Además, sobre la relación que este mantiene con la familia del empresario, el bailaor fue de lo más contundente y aseguró que siempre tendrán un sitio especial en su casa. «La familia de Fidel entra en mi casa hasta que me muera. Los amo. Aunque a Fidel le haya visto cinco veces, no por eso le quiero menos. Es cierto que mi chófer fue a recogerle. Fidel es a uno de los primos a los que menos he visto. Esas mentiras mías se empiezan a sacar y se forma una madeja. Yo lo hizo para protegerles», comentó.