«Me habéis desgastado la audiencia», se ha quejado. Después se ha retractado cuando Jordi González le ha anunciado que sus palabras podrían costarle denuncias «por infamia».

Este lunes, Olga Moreno ha visitado el plato de ‘Supervivientes 2021‘ para hacer balance de su flamante victoria en el ‘reality’ de Telecinco. Allí, la mujer de de Antonio David Flores ha repasado su concurso, punto por punto. A lo largo de estos casi cuatro meses de programa (la edición más larga de su historia), ha abierto su corazón a la audiencia. Y en más de una ocasión se ha sincerado con sus compañeros sobre la compleja situación familiar que durante 25 años la ha enfrentado a Rocío Carrasco dentro y fuera de los juzgados. Una situación que no ha sido del agrado de todos sus compañeros. Algunos de ellos, como Lola, Melyssa o Gianmarco Onestini se han quejado de la dificultad para votar en el sistema de televoto y han dejado caer que su triunfo mucho tiene que ver con su situación personal.

«Me desgastasteis la audiencia»

En este sentido, Antonio Canales ha salido en su defensa. Con un discurso algo atropellado y en ocasiones difícil de comprender, dejaba claro que su relación con la sevillana le había pasado factura como concursante. Incluso acusaba a la dirección del concurso de haber manipulado las cosas. «Cuando me preguntan si Olga me comenta a mí algo. A mí Olga no me preguntó nada Olga. Insististeis muchas veces… tanto que desgastasteis mi personaje. Yo tuve que venir aquí porque intentasteis ponerme en contra de la audiencia de España porque se cree que yo estaba defendiendo a nadie. Lo que más alegría me da es que vine por ella, pero me encanta que ella sea la última en venir», decía.

El artista destacaba la «nobleza» de la empresaria, de cuya relación en la isla renegó en Honduras. «La relación que tengo con Olga va a seguir siempre. Y es mi amiga, aunque yo conozca a Rocío desde pequeña. Esa señora es una gran señora y una gran mujer, y la voy a querer aquí, en la isla y en todos los lados. Estáis intentado hacerle daño a una ganadora en un día muy especial y eso no lo voy a permitir», afirmaba.

«¿Quién te intentó manipular a ti?», le preguntaba Jordi González. «¿Qué significa ‘me desgastasteis la audiencia?». El andaluz contestaba: «Aquí me desgastasteis la audiencia… Os lo voy a explicar… Habéis intentado hacerle la vida imposible desde afuera y no lo voy a consentir que hagáis esas cosas. Así que muchas gracias a todos. Yo soy un hombre que se vista por los pies».

Antonio Canales se retracta de sus acusaciones: «Pido perdón»

«Muy bien. ¡A denunciarlo!», le aconsejaba Jordi González. «De esto solo cabe una cosa, que es denunciar. Si tú crees que este programa te ha desgastado la audiencia, que no sabemos qué significa, tú vas y denuncias». Antonio Canales interrumpía para matizar sus palabras: «Digo que la información que desgasta a mí me desgasta como concursante. Lo sé yo y lo sabe toda España. Yo ahora mismo vivo muy feliz». El catalán continuaba: «Si tú lo crees… déjame que te diga de buen rollo, que si crees que ha pasado eso nos denuncies. Porque podría ser al revés: que te denunciemos por bulo o por infamia».

Las palabras de Jordi González hacían retroceder a Antonio Canales. Rápidamente se retractaba de las acusaciones: «He dicho que creo, pero no afirmo nada. Sois vosotros los que manipuláis la información». Jordi insistía: «Define nosotros». «La gente del mundo este en el que vivimos... No exactamente este programa, si no a muchos programas que hay. Esta cadena, en todas. No hace falta ninguna denuncia porque estamos en un momento de celebración. Pido disculpas. Perdón», concluía.

Olga Moreno, que permaneció callada durante la intervención de Antonio Canales, remataba la discusión defendiendo sus 107 días de concurso en los Cayos Cochinos: «Creo que me he ganado el premio con muchos sudores, con mucho dolor».