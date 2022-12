La llegada de la Navidad trae consigo la incertidumbre por conocer quiénes serán los encargados de conducir las Campanadas desde uno de los balcones de la madrileña plaza del Sol. Algunas cadenas ya han desvelado sus fichajes, como es el caso de Telecinco, que ha confirmado que Mariló Montero y Risto Mejide serán los responsables de despedir el año 2022. Pero la duda aún está en conocer quién acompañará a Anne Igartiburu en esta tradicional tarea desde TVE y es que la presentadora es ya un fichaje oficial en esta mágica noche, aunque vaya variando quién está a su lado, siendo Ana Obregón la última con la que ha formado tándem de éxito. La duda que le han planeado a Anne Igartiburu ha tenido una respuesta sorprendente y es que ella reconoce que no desearía dar las Campanadas junto a Bertín Osborne y parece que tiene una firme opinión al respecto.

Fue durante la visita de Anne Igartiburu al programa ‘El show de Bertín’ donde se le planteó la pregunta sobre si le gustaría dar las Campanadas con el presentador: “Conmigo no, conmigo sería una catástrofe”, dice lo más contundente posible, aunque no tiene reparos después en desarrollar su respuesta para que nadie se lleve a equívocos o piensen que entre ellos pueda existir alguna rencilla pasada: “Te voy a decir por qué sería una catástrofe, amigo: porque tú y yo hemos hecho eventos en los que salía así: ‘hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al evento no sé qué’. Y el decía, ‘muy bien’. Y yo: ‘Bertín, sigue’. Y él: ‘ah no, sigue tú’. Porque el guion… ¡no hay guion!”, decía Anne Igartiburu muy divertida al desvelar que el presentador prefiere improvisar, dejarse llevar durante su trabajo y dejar a un lado el guion marcado, lo que a ella le pone nerviosa, pues esta incertidumbre puede dar paso a errores o deslices embarazosos que puede evitar preparándose su intervención con anterioridad.

Bertín Osborne no niega que esto sea cierto y reconoce que “es que tú eres la que te lo sabes”, trata de excusarse el presentador, que confiesa que ha tratado de practicar en casa dando las Campanadas y que los intentos han sido un auténtico fracaso: “Yo, cuando lo quiero hacer en casa, lo hago siempre al revés. Yo no entiendo los ruidos esos, los leñazos que pegan. No ha empezado y yo ya voy por la cuarta uva”, resuelve con su característico sentido del humor. Sin embargo, tal y como reconoce la propia Anne Igartiburu, a pesar de la reticencia de Bertín Osborne de prepararse sus apariciones públicas y los guiones que debería leer antes de ponerse frente a las cámaras, su trabajo siempre funciona. “Repanchingado, todo le da igual y es que encima todo le sale bien. Ahí, mira, carrillón, cuartos y campanada; punto y feliz año”, sentenció.

Pero Anne Igartiburu no es la única que se niega a dar las Campanadas con Bertín Osborne, pues antes que ella Ana Obregón ya había expresado su decisión de no volver a trabajar con él en un trabajo de tal magnitud. Una decisión que no ha contado la actriz, sino el propio presentador en conversación con Nuria Roca: “Ana se aprende el guion, es germánica. Y claro, llegaba yo y aquello era un caos total y ella se volvía loca. Creo que dio que nunca más quería volver a trabajar conmigo”, reconoce el presentador que ha sido vetado por Ana Obregón, aunque entiende sus motivos.