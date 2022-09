La décima edición de ‘Tu cara me suena’ va cogiendo forma y a medida que pasan los días conocemos los famosos que forman la plantilla de participantes. Una de ellas es Anne Igartiburu. La presentadora es la primera concursante confirmada de la próxima entrega del concurso de Antena 3, en el que numerosos rostros conocidos ponen a prueba su talento como cantantes. Otro de los confirmados hasta el momento es Josie. El estilista seguirá ligado a la cadena tras ser asesor durante dos ediciones de ‘Veo cómo cantas’.

No será la primera vez que veamos a Anne dar el do de pecho. Con anterioridad hemos podido escuchar sus dotes musicales en otro programa. Fue la Monstruita de ‘Mask Singer’. De hecho, llegó a ser la cuarta clasificada de la segunda edición. En dicho programa sorprendió al público cantando una canción de La Oreja de Van Gogh, Monstruita desveló su identidad en la Gran Final para dejar a todos asombrados.

Anne Igartiburu «tenía dudas» sobre su participación en ‘Tu cara me suena’

Según ha explicado Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia TV, Anne Igartiburu se lo pensó mucho antes de decir que sí, ya que tenía cierto miedo al ridículo: «Ella tenía ganas desde el principio, pero tenía dudas porque es una persona perfeccionista, pero, finalmente, se ha llegado a un buen puerto». Asimismo, se ha mostrado satisfecha de los resultados obtenidos por la cadena: «Estamos muy satisfechos con los grandes resultados de audiencia que estamos logrando en el último año, en el que Antena 3 se ha consolidado como la televisión más vista de España. Parte fundamental de ese liderazgo, son nuestros programas de entretenimiento, lo que supone una gran responsabilidad y nos hace estar continuamente intentando mejorar».

Hasta el momento, lo único que ha dicho Anne Igartiburu sobre su nuevo reto televisivo es un breve adelanto. En un vídeo que ha subido a las redes sociales, anuncia: «Ya es la última semana de ‘Corazón‘ diaria y la semana que viene estaremos en formato fin de semana únicamente. Ya se ha preparado la nueva edición de ‘Diez momentos’, en Telemadrid, y preparando cosas muy potentes en otros sitios también».

Quien sí se ha pronunciado sobre su incorporación a ‘Tu cara me suena’ es Josie. «Nuevas aventura, otoño caliente», ha compartido a través de Stories en sus redes sociales. En su post incluye un hashtag con la frase que tanto lo define: «Viviendo rasé». Esta expresión se trata, según ha explicado él mismo, de «una palabra que se utilizaba para personas de una forma de estar en el mundo muy especial. Al final es una palabra que viene del francés, de raza. Yo he hecho una palabra que la utilizo como me da la gana».