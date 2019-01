La fortuna que ha amasado Anna Castillo, la favorita a los Goya, con tan solo 25 años

Anna Castillo se está coronando y su fama crece sin que parezca que vaya a tocar techo en un futuro próximo y es que su carrera va en constante subida. Es la actriz del momento y no sorprende que sea la favorita para llevarse el Goya (otro más), tras haber ganado ya un Gaudí y dos premios Feroz. Está arrasando y esto no solo se nota en su presencia en series de televisión de moda o en las películas que rompen las taquillas, sino también en su cuenta corriente, que echa humo y no para de crecer.

Así lo ha contado ella misma en ‘La Resistencia’, el programa presentado por David Broncano en Movistar + que tiene como pregunta obligatoria “¿cuánto dinero tienes en el banco?”. La respuesta de los personajes famosos que se exponen a ella es variopinta, pero quizá pocas han sorprendido tanto como la contestada por Anna Castillo, que sin reparos confiesa que tiene un fortunón en su cuenta corriente, a pesar de tener tan solo 25 años.

Anna Castillo ha hablado de trabajo, de familia, de su vida en Madrid e incluso de sexo. Pero quizá lo que más ha llamado la atención de la audiencia es el dinero que tiene actualmente en su cuenta corriente. La actriz se confiesa: “Me siento un poco ridícula, porque no sé si tengo mucho dinero o poco”, comienza a matizar Anna Castillo, que le plantea un juego a Broncano para desvelar la cifra exacta: “Si está 10.000 arriba o 10.000 abajo te lo digo. Es que yo, para mí, tengo mazo de pasta, pero no sé si es porque soy muy joven o es que soy muy impresionable”.



Broncano aceptó el reto y se lanzó: “¡150.000 euros!”. Fruto de la casualidad, acertó: “Pues mira, sí, ¡Qué hijo de puta!”, se sorprende Anna Castillo de que el presentador acertase y ella se viese obligada a confesar la jugosa cuantía que ha amasado desde que comenzase a trabajar en el mundo de la interpretación hasta que pegase el pelotazo con ‘La llamada’ de Los Javis, entre otros muchos triunfos.

