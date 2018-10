Ángel Garó estalla con comentarios “racistas” hacia Miriam y Asraf: “Qué pena de raza”

Ángel Garó ha estallado en ‘Gran Hermano Vip’ y ha protagonizado la pelea más tensa y agresiva de la edición, discutiendo a voz en grito con Asraf y Miriam Saavedra. Una bronca en la que el humorista sale muy mal parado, a juzgar por lo que se ha comentado en las redes sociales, donde subrayan los comentarios “racistas” y “xenófobos” por los que piden su expulsión disciplinaria.

Cómo comenzó la pelea más grande de ‘GH Vip 6’

Este lunes, Ángel Garó no ha podido soportar la presión. De nuevo, la cocina ha sido el motivo de disputa y es que la gestión de los alimentos y su elaboración son unas de las cuestiones que más crispan al cómico. Tony Spina, como líder de la semana, quiso mediar entre sus compañeros, sentando a todos los habitantes de la casa en la mesa para hablar sobre cómo gestionar un problema que llevan arrastrando desde hace días. El problema viene cuando en vez de fumarse la pipa de la paz, han vuelto a sacar el hacha de guerra.

Ángel Garó odia no estar al mando de la cocina

El cómico malagueño ha pasado un mes al frente de los fogones de ‘GH Vip’, pero se le acabó el trabajo cuando fue desplazado para dejar que otros se encargasen de la tarea. Tanta presión terminó por estallar: “Siempre me he quedado callado. Mi opinión ahora va a tener peso, voy a jugar y a encararme y pido hacer la comida para mis amigos, porque me lo han pedido”, exigía Ángel Garó ante la negativa de Miriam de salir de su nuevo puesto.

Comentarios xenóbofos hacia Miriam Saavedra

“A partir de ahora voy a gritar para que se me escuche”, anunciaba Ángel Garó, dispuesto a cambiar su forma de actuar en la casa, como así le insinuó que hiciese su sobrina este domingo durante el mensaje que recibió como el resto de sus compañeros. Una afirmación que no sentó nada bien a Miriam: “Jamás he conocido a una persona tan soberbia como tú”. Ángel no tardó en responder gritando: “¡Anda, vete a Perú!”.

Asraf se mete de lleno en la pelea

A pesar de que Ángel Garó salió al jardín para tratar de recomponerse tras la pelea, escuchar que Asraf se estaba metiendo de lleno en la polémica terminó por hacerle estallar (otra vez). “Me ha ofendido de todas las maneras. Se ha metido con mi negocio, con mi carrera, con mi físico, con mi edad… ¡Mamarracho! ¡A los kebabs!”, le gritó Garó a su archienemigo dentro de la casa.

Los comentarios racistas suben de nivel

Ángel Garó no se quedó ahí y continuó vociferando comentarios muy duros hacia Asraf, que muchos usuarios de las redes sociales tildan como racistas: “¡Ladrón de cocina! ¡Qué pena de tu estirpe y de tu raza! A ti lo que te hace falta es hombría, que delataste a una mujer por pedirte un beso. ¡Baboso!”.

Estalla la bomba

“Racista”. Esta fue la contundente respuesta de Asraf ante los comentarios de Ángel Garó, lo que hizo que el cómico perdiese la compostura y se acercase hacia su enemigo. Tanto, que incluso Suso y Tony Spina temieron que se llegase a las manos, por lo que optaron por mediar y separarles: “Racista no me lo digas más, racista no te lo consiento. ¡Sinvergüenza, asqueroso, reptil!”.

Ángel Garó, entre las cuerdas

El malagueño ha perdido el favor del público en esta disputa. Son muchos los que piden su expulsión disciplinaria, mientras que otros optan por una sanción más comedida: la nominación directa. Hasta este martes no se harán comentarios oficiales por parte del programa al respecto, pero seguramente la presión popular tendrá su efecto.