4 Su madre también ha hablado sobre sus compañeros de ‘Sálvame’

Desde el programa le han preguntado por la relación con sus compañeros de ‘Sálvame’, a lo que ella ha dicho: “Ella es una niña que no tiene problemas con nadie. Si hay gente que va en su contra, ella no le va a dorar la píldora. Ella con educación y respeto, le contestara y punto. Ella no habla mal de nadie a no ser que se cabree con alguien, pero que luego ella no es rencorosa. Al día siguiente viene a ti, te pide perdón y te pide disculpas”